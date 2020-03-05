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İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2020 20:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesi sona erdi. İki lider önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov ortak metni okudu. Bu gece yürürlüğe girecek ateşkes metninin maddeleri açıklandı. İşte Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının metni...

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

İŞTE İDLİB MUTABAKATI METNİ

1- İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

2-M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3-Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer.

Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da imzalanmıştır.

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