İşte Zeynep Alkan'ın sevgilisi...

Cesur paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiren Zeynep Alkan sevgilisini babasıyla tanıştırdı
Zeynep Alkan'ın sevgilisi Türkiye'ye geldi! Yabancı damada kebap ziyafeti
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Hamdi Alkan, kızı Zeynep ve onun İsveçli erkek arkadaşı Anton Turkalj’ı yemeğe çıkardı.
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İSTANBUL ZİYARETİ
İtalya’da oyunculuk eğitimi alan Zeynep Alkan’ın geçen yaz tanıştığı Anton Turkalj ile ilişkisi doludizgin devam ediyor.
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Beraberliğini sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran genç kız, sevgilisini önceki gün İstanbul’da babası Hamdi Alkan’la bir araya getirdi.
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HATAY LEZZETLERİ
Hamdi Alkan, kızı Zeynep ve Anton Turkalj’ı akşam yemeğine çıkardı.
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Etiler Hatay Medeniyetler Sofrası’ndaki yemeğe Alkan’ın eşi Selen Görgüzel de katıldı. Turkalj’a Hatay lezzetlerini tattıran aile, geceden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
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Zeynep Alkan sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor ve cesur paylaşımlarıyla ilgili yapılan yorumlara ise kulak asmıyor.
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