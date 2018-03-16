MAGAZİN

İşte Zeynep Alkan'ın sevgilisi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 09:28 | Son Güncelleme

Hamdi Alkan, kızı Zeynep ve onun İsveçli erkek arkadaşı Anton Turkalj’ı yemeğe çıkardı.

Cesur paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiren Zeynep Alkan sevgilisini babasıyla tanıştırdı

Zeynep Alkan'ın sevgilisi Türkiye'ye geldi! Yabancı damada kebap ziyafeti

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Hamdi Alkan, kızı Zeynep ve onun İsveçli erkek arkadaşı Anton Turkalj’ı yemeğe çıkardı.
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İSTANBUL ZİYARETİ

İSTANBUL ZİYARETİ
İtalya’da oyunculuk eğitimi alan Zeynep Alkan’ın geçen yaz tanıştığı Anton Turkalj ile ilişkisi doludizgin devam ediyor.
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Beraberliğini sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran genç kız, sevgilisini önceki gün İstanbul’da babası Hamdi Alkan’la bir araya getirdi.
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HATAY LEZZETLERİ

HATAY LEZZETLERİ
Hamdi Alkan, kızı Zeynep ve Anton Turkalj’ı akşam yemeğine çıkardı.
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Etiler Hatay Medeniyetler Sofrası’ndaki yemeğe Alkan’ın eşi Selen Görgüzel de katıldı. Turkalj’a Hatay lezzetlerini tattıran aile, geceden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
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Zeynep Alkan sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor ve cesur paylaşımlarıyla ilgili yapılan yorumlara ise kulak asmıyor.
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