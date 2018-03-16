İşte Zeynep Alkan'ın sevgilisi...

Hamdi Alkan, kızı Zeynep ve onun İsveçli erkek arkadaşı Anton Turkalj’ı yemeğe çıkardı.

İtalya’da oyunculuk eğitimi alan Zeynep Alkan’ın geçen yaz tanıştığı Anton Turkalj ile ilişkisi doludizgin devam ediyor.

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Zeynep Alkan sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor ve cesur paylaşımlarıyla ilgili yapılan yorumlara ise kulak asmıyor.