İstemsiz olarak her sabah yapıyoruz! Sabahları esnemek günlük hayata nasıl katkı sağlıyor?

Esneme istem dışı olarak refleks bir harekettir. Ağzın genişçe açılarak bol havayla dolması ve alınan havanın yavaşça dışarı verilmesini ifade eder. Esnemenin bilimsel faydaları ise bu hareketin gündelik hayatınızı nasıl etkilediğini ortaya koydu. Sizler için esnemenin faydalarını araştırdık.

KASLAR YENİDEN HİZALANIR

Kaslar arasında bulunan sıvı uyku sırasında yerçekimine de bağlı olarak tek bir noktada toplanır. Esneme sayesinde bu sıvı nazik bir şekilde normal konumuna döner.

STRESİ AZALTABİLİR

Esneme hareketiyle birlikte stresi otomatik olarak azaltan kan akışına yardımcı olur. Sinir sistemi, kalp atış hızından, sindirime ve endokrin işlevlerinden sorumlu olan bölümün hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olur.

SERTLİK VE GERGİNLİKLERİN GİDERİLMESİNE YARDIMCI OLUR

Tek bir pozisyonda daha fazla zaman geçirmek vücudu etkileyerek gerginlik ve sertliğe neden olabilir. Uyandıktan sonra esnemek eklemleri ve kasları çalıştırır. Aynı zamanda beyne kalkma ve uyanma zamanın geldiğini söyler.

BEYİN KASLARINA DAHA GÜÇLÜ SİNYALLERİN GÖNDERİLMESİNE YARDIMCI OLUR

Esneme, beyin ve kaslar arasındaki iletişimin yeniden kurulmasına yardımcı olur. Beynin farklı görevleri yerine getirmek için sinyalleri ne kadar güçlü olması gerektiği üzerine çalışmasını sağlar.