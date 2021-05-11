Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İstemsiz olarak her sabah yapıyoruz! Sabahları esnemek günlük hayata nasıl katkı sağlıyor?

İstemsiz olarak her sabah yapıyoruz! Sabahları esnemek günlük hayata nasıl katkı sağlıyor?

Seray Üstün Seray Üstün
11.05.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sabah uyandığınızda ilk olarak yatakta esnediğinize eminiz. Esnemenin uykunuzu tam almadığınıza işaret ettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çoğu zaman buna dikkat etmeden yapıyorsunuz. Ancak bu eylem aslında vücudunuza büyük katkı sağlıyor.

İstemsiz olarak her sabah yapıyoruz! Sabahları esnemek günlük hayata nasıl katkı sağlıyor?

Esneme istem dışı olarak refleks bir harekettir. Ağzın genişçe açılarak bol havayla dolması ve alınan havanın yavaşça dışarı verilmesini ifade eder. Esnemenin bilimsel faydaları ise bu hareketin gündelik hayatınızı nasıl etkilediğini ortaya koydu. Sizler için esnemenin faydalarını araştırdık.

KASLAR YENİDEN HİZALANIR

Kaslar arasında bulunan sıvı uyku sırasında yerçekimine de bağlı olarak tek bir noktada toplanır. Esneme sayesinde bu sıvı nazik bir şekilde normal konumuna döner.

STRESİ AZALTABİLİR

Esneme hareketiyle birlikte stresi otomatik olarak azaltan kan akışına yardımcı olur. Sinir sistemi, kalp atış hızından, sindirime ve endokrin işlevlerinden sorumlu olan bölümün hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olur.

SERTLİK VE GERGİNLİKLERİN GİDERİLMESİNE YARDIMCI OLUR

Tek bir pozisyonda daha fazla zaman geçirmek vücudu etkileyerek gerginlik ve sertliğe neden olabilir. Uyandıktan sonra esnemek eklemleri ve kasları çalıştırır. Aynı zamanda beyne kalkma ve uyanma zamanın geldiğini söyler.

BEYİN KASLARINA DAHA GÜÇLÜ SİNYALLERİN GÖNDERİLMESİNE YARDIMCI OLUR

Esneme, beyin ve kaslar arasındaki iletişimin yeniden kurulmasına yardımcı olur. Beynin farklı görevleri yerine getirmek için sinyalleri ne kadar güçlü olması gerektiği üzerine çalışmasını sağlar.

UYANIK TUTAR

Esnemek beyni soğutur ve uyanık kalmanıza yardımcı olur. Esnemeyi bir yazılım sıfırlaması olarak da görebilirsiniz. Bunun nedeni, sinir sisteminin yeniden başlatılmasına işaret etmesi olarak gösterilir. Uyanık tutan arka plan işlemlerininin hızını arttırır.

BONUS: ESNEMEK NEDEN BULAŞICIDIR?

Esnemek diğer tutarlı refleksler gibi değildir. Pek çok insan esnemenin bulaşıcı olduğunu kabul eder. Bu durumla ilgili pek çok teori ortaya atılmıştır. Bu teorilerden biri karşınızdaki kişi ile yapılan empatidir. Bu empati sırasında kişinin uykusu geldiğini düşünerek aslında onun yerine kendimizi koyuyoruz. Özellikle bize yakın insanlarda daha çok olur. Örneğin şempanzeler ile yapılan bir araştırmada esnemenin tanıdık ve yakın çevrelerindeki diğer şempanzelerden bulaşarak gerçekleştiği gözlemlenmiş. Esnemenin neden bulaşıcı olduğu tam olarak bilinemiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın" "Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın"
Tarih boyunca tedavi amacıyla kullanılan ilginç yöntemlerTarih boyunca tedavi amacıyla kullanılan ilginç yöntemler
Pandemide tatilin gözdesi: Fethiye kamp alanlarıPandemide tatilin gözdesi: Fethiye kamp alanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu yayla Türkiye’nin 82. ili olarak anılıyor

Bu yayla Türkiye’nin 82. ili olarak anılıyor

En büyük paya sahip ülkeler açıklandı!

En büyük paya sahip ülkeler açıklandı!

1200 yıldır süren çılgın Japon geleneği!

1200 yıldır süren çılgın Japon geleneği!

Tarih boyunca tedavi amacıyla kullanılan ilginç yöntemler

Tarih boyunca tedavi amacıyla kullanılan ilginç yöntemler

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Efsane buraya kadarmış

Efsane buraya kadarmış

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.