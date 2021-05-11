İstemsiz olarak her sabah yapıyoruz! Sabahları esnemek günlük hayata nasıl katkı sağlıyor?

Esneme istem dışı olarak refleks bir harekettir. Ağzın genişçe açılarak bol havayla dolması ve alınan havanın yavaşça dışarı verilmesini ifade eder. Esnemenin bilimsel faydaları ise bu hareketin gündelik hayatınızı nasıl etkilediğini ortaya koydu. Sizler için esnemenin faydalarını araştırdık.
Kaslar arasında bulunan sıvı uyku sırasında yerçekimine de bağlı olarak tek bir noktada toplanır. Esneme sayesinde bu sıvı nazik bir şekilde normal konumuna döner.
Esneme hareketiyle birlikte stresi otomatik olarak azaltan kan akışına yardımcı olur. Sinir sistemi, kalp atış hızından, sindirime ve endokrin işlevlerinden sorumlu olan bölümün hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olur.
Tek bir pozisyonda daha fazla zaman geçirmek vücudu etkileyerek gerginlik ve sertliğe neden olabilir. Uyandıktan sonra esnemek eklemleri ve kasları çalıştırır. Aynı zamanda beyne kalkma ve uyanma zamanın geldiğini söyler.
Esneme, beyin ve kaslar arasındaki iletişimin yeniden kurulmasına yardımcı olur. Beynin farklı görevleri yerine getirmek için sinyalleri ne kadar güçlü olması gerektiği üzerine çalışmasını sağlar.
Esnemek beyni soğutur ve uyanık kalmanıza yardımcı olur. Esnemeyi bir yazılım sıfırlaması olarak da görebilirsiniz. Bunun nedeni, sinir sisteminin yeniden başlatılmasına işaret etmesi olarak gösterilir. Uyanık tutan arka plan işlemlerininin hızını arttırır.
Esnemek diğer tutarlı refleksler gibi değildir. Pek çok insan esnemenin bulaşıcı olduğunu kabul eder. Bu durumla ilgili pek çok teori ortaya atılmıştır. Bu teorilerden biri karşınızdaki kişi ile yapılan empatidir. Bu empati sırasında kişinin uykusu geldiğini düşünerek aslında onun yerine kendimizi koyuyoruz. Özellikle bize yakın insanlarda daha çok olur. Örneğin şempanzeler ile yapılan bir araştırmada esnemenin tanıdık ve yakın çevrelerindeki diğer şempanzelerden bulaşarak gerçekleştiği gözlemlenmiş. Esnemenin neden bulaşıcı olduğu tam olarak bilinemiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum