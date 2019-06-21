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İşten çıkarıldı, fabrika önünde eylem başlattı! Engelli vatandaşın isyanı

okan.akin okan.akin
HABER  | 21.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki fabrikada çalışırken hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden sağ kolundan engelli Hasan Güneş (39), fabrika önünde oturma eylemi başlattı.

İşten çıkarıldı, fabrika önünde eylem başlattı! Engelli vatandaşın isyanı

Gebze'de kurulu bulunan Tosb-Taysad Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan, daha önce geçirdiği bir kazada omuz ve dirseğinde güç kaybı oluştuğu için yüzde 47 engelli olan Hasan Güneş, işten çıkarıldı. Hiçbir gerekçe gösterilmediğini belirtip, haksızlığa uğradığını öne süren Güneş, fabrika önünde 'Keyfi işten atılmaya karşı direniyorum' yazılı pankart açarak 2 gündür eylem yapıyor.

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"BÜTÜN İŞÇİ SINIFI DOSTLARIMI DESTEĞE BEKLİYORUM"

Engelli bir işçi olduğu için hakkını aradığını söyleyen Güneş, "İş yerindeki sorunlara yönelik konulara tepkiler gösterdiğim için işten çıkarılmış olabilirim. Fakat ben işten çıkartılırken, hiçbir gerekçe gösterilmedi. Engelli bir işçiyim ve engelli bir işçi olarak da hakkımı arıyorum. 2 gündür de direnişteyim, hakkımı alabilmek için direnmeye devam edeceğim. Bütün işçi sınıfı dostlarımı desteğe bekliyorum" dedi. Güneş ayrıca tepkisini sosyal medyada çektiği video ile paylaştı.

Fabrika yönetimi ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli çayırova fabrika Hasan Güneş

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