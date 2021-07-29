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Yeni lezzetler arayanlara özel! Pizzanın en benzersiz ve sağlıklı hali: Avokadolu pizza

29.07.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pizzanın tadını çok seviyorsunuz ancak yenilik peşindeyseniz bu tarif tam size göre! İncecik pizza hamurunun üzerinde daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir lezzete ne dersiniz? Ön yargılarınızı yıkın ve avokadolu pizzanın benzersiz lezzeti için damağınıza bir şans tanıyın.

Yeni lezzetler arayanlara özel! Pizzanın en benzersiz ve sağlıklı hali: Avokadolu pizza

İtalya'dan çıkıp tüm dünyaya yayılan lezzetlerden olan pizza, ülkemizde de çok seviliyor ve çok sık tüketiliyor. Pizzayı evde hazırlamak için de pek çok yöntem bulunuyor ancak bu lezzet diğerlerine fark atacak cinsten. Misafirlerinize avokadolu pizza sunduğunuzda yüzlerinin alabileceği şekli tahmin edebiliyoruz.

AVOKADOLU PİZZA TARİFİ

Pizza hamuru için;

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı ılık su

Üzeri için;

  • 200 gram ıspanak
  • 250 gram mozarella peyniri
  • 1 olgun avokado
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

  • Yoğurma kabına 1,5 su bardağı un, kuru maya, toz şeker, zeytinyağı, tuz ve ılık suyu alıp yoğurma işlemine başlayın. Kalan unu azar azar ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemini sürdürün. Son halini alan hamurun üzerini temiz bir mutfak örtüsü ya da streç filmle sarıp oda sıcaklığında 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Dinlenen hamuru istediğiniz büyüklüğe göre iki eşit parçaya bölün. Unlanmış mutfak tezgahı üzerinde arzu ettiğiniz kalınlıkta açın. Mısır unu serptiğiniz fırın tepsilerine aldığınız pizza hamurlarının üzerine çatal yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.
  • Mozarellayı ince dilimler halinde kesin. Avokadoyu soyun ve dilimleyin. Mozzarella dilimlerini pizza hamurunun üzerine tek sıra halinde dizin ve ıspanakla doldurun. Ardından, ikinci bir peynir tabakası ekleyin ve avokado ile doldurun. Tuz ve karabiberle tatmak için baharatlayın.
  • Fırını önceden 200 derecede ısıtın ve pizzanızı yumuşayana kadar yaklaşık 20-30 dakika pişirin.
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