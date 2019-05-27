Mynet Trend

İstenmeyen e-postalara kapıları kapatmak mümkün

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.05.2019 08:11 | Son Güncelleme

‘VBSpam+’ sertifikası ile ödüllendirilen ESET, tek bir kimlik avı e-postasını dahi kaçırmayan ve yüzde 100'lük kimlik avı yakalama oranına ulaşan tek marka olarak öne çıktı.

İstenmeyen e-postalara kapıları kapatmak mümkün

ESET bu incelemeye, kurumlara yönelik ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server yazılımı ile katıldı. Mart ayında gerçekleşen ve 11 komple e-posta güvenliği çözümünün katıldığı testte, ürünlerin aranan, istenmeyen ve kötü amaçlı olan e-postalara karşı gösterdikleri performansları değerlendirildi.

Spam filtreleme performansları ölçüldü

VBSpam’in sertifikasyon süreci, lider kurumsal e-posta güvenlik çözümlerine ait önde gelen spam-filtreleme teknolojilerinin performansı hakkında bilgi sağlayan dünyada öncü niteliğindeki bir test olarak değerlendiriliyor. ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server, yüksek başarı elde edebilen dört üründen biri olarak en yüksek puan olan SPAM+ derecesini elde etti ve bir rakip ürün ile birinciliği paylaştı.

Yüzde 100’lük yakalama oranı

İncelemede, spam içeren e-postaların yakalama oranının test edilmesinin yanı sıra, sahte giriş sayfalarına veya kötü amaçlı yazılım indirmelerine yönlendiren bağlantılar içeren e-postalarla ilgili testler yapıldı. E-postalara ait ‘kimlik avı’ alt kategorisinin de ilk kez tanıtıldığı görüldü. Tek bir kimlik avı e-postasını dahi kaçırmayan ve yüzde 100'lük kimlik avı yakalama oranını garanti eden tek ürün olarak öne çıktı.

E-posta güvenliği kurumsal güvenlik için hayati önemde

Sonuçlar hakkında yorum yapan Ürün Sorumlusu Jakub Debski, “Her işletme e-posta iletişimine itibar ediyor ve e-posta güvenliği, kurumsal güvenlik açısından hayati önem taşıyor. Firmanın kurumsal e-posta güvenliğinde lider olarak tanınması, işletmelere IT güvenliğinde en iyi korumayı sağlama konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelere güvenilir bir çözüm sunmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Xiaomi Mi 9 inceleme! 4 kameralı ve uygun fiyatlı amiral gemisi

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Bilgisayar korsanları NSA'in özel programını çaldı!Bilgisayar korsanları NSA'in özel programını çaldı!
Street Fighter 5 için yeni güncelleme yoldaStreet Fighter 5 için yeni güncelleme yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstenmeyen e-postalar mail security

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya-Diyarbakır uçağını karıştıran anons! Yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi

Antalya-Diyarbakır uçağını karıştıran anons! Yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi

Yine sosyal medyayı sallamayı başardı!

Yine sosyal medyayı sallamayı başardı!

'Sürpriz' notuyla bikinili paylaşım

'Sürpriz' notuyla bikinili paylaşım

Babasını öldürdü serbest kaldı!

Babasını öldürdü serbest kaldı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 12.3 sürümünde yaşanan kritik sorunlar bu sürüm ile çözülüyor

iOS 12.3 sürümünde yaşanan kritik sorunlar bu sürüm ile çözülüyor

Redmi K20 için yeni görseller çıktı

Redmi K20 için yeni görseller çıktı

64MP kameralı telefon : Galaxy A70s

64MP kameralı telefon : Galaxy A70s

Xiaomi beklentilerin de ötesinde

Adeta para basıyor!

ClockworkPi GameShell, yeni anakartı ile daha fazla performans sunuyor

ClockworkPi GameShell, yeni anakartı ile daha fazla performans sunuyor

Firefox tarayıcısı yeniden eski hızlarına dönmek için hazırlık yapıyor

Firefox yeniden eski hızlarına dönmek için hazırlık yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.