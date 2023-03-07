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'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek Tuğba Danışman'ın belden aşağısını sansürleyen kişiye Mustafa Sandal'dan tepki

07.03.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı. Türkiye'yi gururlandıran Danışmaz'ı paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı sporcunun belden aşağısına sansür uygulayınca şarkıcı Mustafa Sandal çok sinirlendi.

'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek Tuğba Danışman'ın belden aşağısını sansürleyen kişiye Mustafa Sandal'dan tepki

Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Avrupa şampiyonu oldu. Böyle bir dönemde böyle bir başarı elde ettiği için çok mutlu olduğunu anlatan Danışman, ''Yarışa çok az bir zaman kala depremler oldu. İnsan tam vazgeçmenin eşiğine gelir ya, çünkü bir anlamı yoktur yaptığını şeyin artık.İ şte tam böyle bir zamanda, sahaya depremzedeler için çıktım. Madalyamı beni destekleyen depremzedelere, bütün Türk halkına armağan ediyorum'' dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı milli atlete sansür uygulayıp tepki gösterince sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Sabri Amca isimli hesap paylaşımında "İster yobaz deyin ister gerici deyin dinci deyin
Ben bu şekilde kazanılan şampiyonluğu da kabul etmiyorum. Şimdi çağdaşlar diyecek tesettürle mi katılsın? Yav kardeşim her şeyin bir adabı var kilotla böyle olmaz" dedi.

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Kullanıcının 'kilot' yazması da sosyal medyanın diline düştü ve kelime en çok konuşulan konular arasına girdi.

"SEN YAŞAMAYI TERCİH ETTİĞİN ÜLKEYİ SEÇ"

Mustafa Sandal bu sözlere tepki gösterdi. Sandal paylaşımında "Avrupa Şampiyonu sporcumuz Tuğba Danışman'a uygulanan sansürü ve bu yakışıksız sözleri kınıyorum! Sen yaşamayı tercih ettiğin ülkeyi seç, biletin benden, söz! Ama orası burası değil!
Tuğba Danışman gururumuz, yüz akımızdır" dedi.

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