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İstiklal Caddesi'nde hırsız güven timi polisi tarafından yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 01.09.2019 09:25 | Son Güncelleme

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir kafede oturan Filistinli kadının masasındaki cep telefonunu çalan hırsız, olay yerinde bulunan güven timi polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. İşlemleri süren hırsızın ifadesinde, "Param yoktu o yüzden yaptım" dediği öğrenildi.

İstiklal Caddesi'nde hırsız güven timi polisi tarafından yakalandı

Olay, dün İstiklal Caddesi’ndeki bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Filistinli Amal Abu Asa isimli kadın bir kafede telefonunu masanın üzerine koyarak oturmaya başladı. Kadının oturduğu masanın üstündeki telefonu el çabukluğu ile çalan İ.H.Y. isimli şahıs olay yerinden uzaklaştı. Olayı fark eden vatandaşlar polise seslendi. Olay yerinden şans eseri geçen güven timi şefi, şahsı kıskıvrak yakaladı.

'PARAM YOKTU O YÜZDEN YAPTIM'

İ.H.Y., güven timlerinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Filistinli kadın ise Taksim Polis Merkezine giderek hırsızdan şikayetçi oldu. Hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli İ.H.Y.'nin, emniyetteki işlemleri sırasında verdiği ifadede, "Param yoktu o yüzden yaptım" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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hırsız İstiklal Caddesi

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