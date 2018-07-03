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İsveç 1 - 0 İsviçre (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 03.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre karşı karşıya geldi. Büyük bir turnuvada ilk kez karşılaşan İsveç ile İsviçre arasındaki mücadelede kazanan, 1-0'lık skorla İsveç oldu. İsveç, 1994 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

İsveç 1 - 0 İsviçre (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi 1-0 yenen İsveç, çeyrek finale yükseldi.

Düşük bir tempoda başlayan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı da durgun başlarken, mücadelede ilk gol geldi. 66. dakikada Emil Forsberg, İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından daha hareketli bir hal alan mücadelede İsveç geri çekilerek, savunma ağırlıklı bir oyun anlayışıyla devam etti. Beraberlik golünü arayan İsviçre, İsveç savunmasını geçemeyince mücadele İsveç'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İsveç adını çeyrek finale yazdırdı.

Video yardımcı hakem (VAR) sisteminden pozisyonu yeniden izleyen Sloven hakem, penaltı kararını serbest vuruş olarak değiştirirken, kırmızı kart kararını değiştirmedi.

İsveç, çeyrek finalde Kolombiya-İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final mücadelesi, 7 Temmuz Cumartesi günü Samara Arena'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 24. dakikasında Shaqiri'nin sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Zuber kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada ceza alanında topla buluşan Berg'in uzak köşeye gönderdiği şutta, kaleci Sommer son anda meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
39. dakikada Forsberg'in kullandığı serbest atışta baraja çarpan top az farkla yandan kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

66. dakikada İsveç öne geçti. Ceza alanı önünde topla hareketlenen Forsberg'in şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
90+4. dakikada Lang ile girdiği ikili mücadele sonrası Olsson yerde kalınca, maçın hakemi Damir Skomina penaltı noktasını gösterdi ve Lang'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Stat: Saint Petersburg
Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya)
İsveç: Olsen, Lustig (Dk. 82 Krafth), Lindelof, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg (Dk. 82 Olsson), Berg (Dk. 90 Thelin), Toivonen
İsviçre: Sommer, Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili (Dk. 73 Seferovic), Zuber (Dk. 73 Embolo), Drmic
Gol: Dk. 66 Forsberg (İsveç)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Lang (İsviçre)
Sarı kartlar: Dk. 31 Lustig (İsveç), Dk. 61 Behrami, Dk. 68 Xhaka (İsviçre)

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası isveç İsviçre

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenerbahçenin de birgün isveç in forma renkleri gibi formaları olacakmı acaba.tuhaf tuhaf renklerle forma yaptırıyorlar. sarı lacivert .başka renk aramaya gerek yok bence
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