İsveç 1 - 0 İsviçre (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi 1-0 yenen İsveç, çeyrek finale yükseldi.

Düşük bir tempoda başlayan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı da durgun başlarken, mücadelede ilk gol geldi. 66. dakikada Emil Forsberg, İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından daha hareketli bir hal alan mücadelede İsveç geri çekilerek, savunma ağırlıklı bir oyun anlayışıyla devam etti. Beraberlik golünü arayan İsviçre, İsveç savunmasını geçemeyince mücadele İsveç'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İsveç adını çeyrek finale yazdırdı.

Video yardımcı hakem (VAR) sisteminden pozisyonu yeniden izleyen Sloven hakem, penaltı kararını serbest vuruş olarak değiştirirken, kırmızı kart kararını değiştirmedi.

İsveç, çeyrek finalde Kolombiya-İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final mücadelesi, 7 Temmuz Cumartesi günü Samara Arena'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 24. dakikasında Shaqiri'nin sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Zuber kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada ceza alanında topla buluşan Berg'in uzak köşeye gönderdiği şutta, kaleci Sommer son anda meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

39. dakikada Forsberg'in kullandığı serbest atışta baraja çarpan top az farkla yandan kornere çıktı.