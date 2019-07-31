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Şortlu bir kadının otobüsten indirilmesine büyük tepki!

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İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

İsveç, Malmö kentinde genç bir kadının otobüs şoförü tarafından 'çok az giyinmiş' olduğu gerekçesiyle azarlanarak otobüsten indirildiğinin ortaya çıkmasıyla sarsıldı.

Şortlu bir kadının otobüsten indirilmesine büyük tepki!

Medyaya konuşan 19 yaşındaki Amanda Hansson, Malmö'de termometrenin 27 dereceyi gösterdiği bir gün askılı bluz ve şort giymiş halde otobüse bindiğini, herkesle birlikte oturacak yer ararken sadece kendisinin sürücü tarafından öne çağrıldığını anlattı.

'NEDİR BU CİNSİYETÇİ SAÇMALIK?'

Sürücünün "Çok az kıyafet giymişsin, örtünmen lazım" dediğini aktaran Hansson, "Ne türden bir cinsiyetçi saçmalık yapmaya çalışıyorsun" karşılığını verdiğini belirtti.

'ÖRTÜNMEN LAZIM' ISRARI

Genç kadın, buna rağmen "Örtünmen lazım" diye ısrar eden sürücünün, üzerindekilerin İsveç'in güney bölgesinde toplu taşıma otoritesi ve işletmecisi Skanetrafiken'in giyim kuşam kurallarına uymadığını söylediğini kaydetti.

Hansson, medyaya demecinde, "Bir otobüs şoförü bir kadının giyinişinin uygunsuz olduğuna karar verme hakkını nereden alıyor" diye sordu.

ŞİRKET RESMEN ÖZÜR DİLEDİ

Genç kadının otobüste başına gelenler Twitter ve Facebook'ta binlerce paylaşım ve yorum getirirken medyada da manşetlere oturdu.

Tepkiler üzerine Skanetrafiken toplu taşıma işletmesi Hansson'dan özür diledi.

'YOLCULARLA İLGİLİ GİYİM POLİTİKAMIZ YOK'

Olayla ilgili "Bir şeyler yanlış gitmiş" diyen Skanetrafiken'in trafik direktörü Linus Erixon, 'giyim kuşam kurallarına uygunsuzluk' diye bir durum olduğunu yalanladı.

"Elbette askılı bluz-şort giyen insanlar otobüs ve trenlerimizde memnuniyetle karşılanıyor" diye devam eden Erixon, yolculara nasıl giyinmeleri gerektiğini dayatan bir politikalarının olmadığının altını çizdi.

'SÜRÜCÜNÜN DİNİ-SİYASİ SAİKİ YOK'

"Herkese eşit ve saygı çerçevesinde muamele edilmeli" diye konuşan Erixon, "Sürücünün dini ve siyasi bir saikle hareket etmediğini teyit edebilirim" vurgusunu yaptı.

DİREKSİYON BAŞINDAN ALINDI

Şirketin Amanda Hansson'dan resmen özür dilemenin yanısıra sürücünün görevini geçici olarak askıya aldığı da açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
isveç şortlu kadın OTOBÜS

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ne cinsiyetçiliği ? Herkes edebe uygun giyinmeyi tercih etmeli. Toplum içinde davranışkuralı diye bir adap var değil mi hatun
şöfor hangi dinde bir göçmen ??? arapmıymış
Laiklik elden gıdiyeaaahhhh özgürlük nerdeeeee
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