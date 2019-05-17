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İsveç'te 'sürücüsüz kamyon' dönemi

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

İsveç'in Jönköping kentinde elektrikle çalışan sürücüsüz kamyonun ilk test sürüşü yapıldı.

İsveç'te 'sürücüsüz kamyon' dönemi

Sürücüsüz kamyon Jönköping sanayi bölgesi Ljungarum'dan aldığı malları uzaktan kumandalı operatör eşliğinde taşıdı.

Kamyonu üreten Einride şirketinin Genel Müdürü Robert Falck, test sürüşü sonrası yaptığı açıklamada, dünyada ilk kez sürücüsüz elektrikle çalışan kamyonun kullanılmaya başlandığını söyledi. Bunun bir devrim olduğuna işaret eden Falck, T-Pod ismini verdikleri kamyonun trafiğe açık yolda test edildiğini kaydetti.

Kamyonun 5G teknolojisi ile operatör tarafından kontrol edilebildiğini işaret eden Falck, kamyonun radar ve sensörlerle donatıldığını, 360 derece görüş açısına sahip olduğunu anlattı.

Kamyonun ekonomik olduğunu dile getiren Falck, ''Şoförlü ve mazotlu kamyonlara göre, yeni kamyonumuz yüzde 60 daha tasarruflu. Kamyondaki güvenlik sistemi de çok geliştirildi. Teröristlerin kamyonu terör saldırısında kullanmamaları içinde her türlü önlem alındı.'' ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
isveç sürücüsüz kamyon jönköping

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bATI İLE ARAMIZDAKİ FARK.DİYORLAR Kİ BİZİ NEDEN AB YE ALMIYORLAR.BİZE DÜŞMANLAR.HAYIR ARKADAŞ SEN ÜRETMİYORSUN ,YAN GELİP YATIYOR VE YİYİYORSUN.EĞİTİMDE DÜNYA SONUNCULARINDANSIN.KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN OLMADIĞI GİBİ TARIMDA DA DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRİLDİN.MİLLET SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ ÜRETİRKEN BİZ ÜFLENMİŞ MUSKALAR DÖNEMİNDEYİZ.
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