İsviçre'de tren, raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Davos şehrinde meydana gelen kazaya dair bilgi veren polis, daha önce basında yer alan 'aracın içinde üç İngiliz iş adamı olduğu' haberlerinin doğru olmadığını, aracın hemzemin geçide bırakılmış olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada tren yolcuları arasında yaralanan olmadığı açıklandı.

