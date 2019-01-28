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İsviçre'de tren, raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

İsviçre’de tren, hemzemin geçitte bırakılmış bir araca çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Davos şehrinde meydana gelen kazaya dair bilgi veren polis, daha önce basında yer alan 'aracın içinde üç İngiliz iş adamı olduğu' haberlerinin doğru olmadığını, aracın hemzemin geçide bırakılmış olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada tren yolcuları arasında yaralanan olmadığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
tren isviçre araba

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