Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

İsviçre'deki yangının acı tablosu ortaya çıktı: Ölen 40 kişinin 26'sı 18 yaşın altında! Onlardan biri de Türk

İsviçre’de yılbaşı gecesi yaşanan bar yangınında hayatını kaybedenler arasında 15 yaşındaki İngiliz öğrenci Charlotte Niddam da yer aldığı yetkililer tarafından doğrulandı. Faciada ölen 40 kişinin 26’sının 18 yaşın altında olduğu ortaya çıktı.

İsviçre'deki yangının acı tablosu ortaya çıktı: Ölen 40 kişinin 26'sı 18 yaşın altında! Onlardan biri de Türk
Çiğdem Sevinç

İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı gecesi bir barda çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında 15 yaşındaki İngiliz öğrenci Charlotte Niddam’ın da olduğu açıklandı. Genç kızın cansız bedeninin kimliği, acil yardım ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edildi.

CENAZE TÖRENİ PARİS'TE YAPILACAK

Ailesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Charlotte’un vefatını büyük bir üzüntüyle duyurduklarını belirterek, cenaze töreninin büyük ihtimalle Paris’te yapılacağını bildirdi. Charlotte’un daha önce İngiltere’de bir okula gittiği, ailesinin ise bir süre önce Fransa’ya taşındığı öğrenildi.

İsviçre deki yangının acı tablosu ortaya çıktı: Ölen 40 kişinin 26 sı 18 yaşın altında! Onlardan biri de Türk 1

HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU 18 YAŞIN ALTINDA

Yetkililer, yangında toplam 40 kişinin hayatını kaybettiği, hayatını kaybedenlerin 26’sının 18 yaşın altında olduğunu, en küçük kurbanların ise 14 yaşında olduğunu açıkladı. İsviçre polisi, tüm kurbanların kimliklerinin belirlendiğini duyurdu.

İsviçre deki yangının acı tablosu ortaya çıktı: Ölen 40 kişinin 26 sı 18 yaşın altında! Onlardan biri de Türk 2

Ölenlerden bir kişinin 18 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

Yetkililer, yangının eğlence sırasında kullanılan kıvılcımlı mumlardan çıkmış olabileceğini değerlendirirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İsviçre deki yangının acı tablosu ortaya çıktı: Ölen 40 kişinin 26 sı 18 yaşın altında! Onlardan biri de Türk 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bartın! Denizin rengi değiştiYer: Bartın! Denizin rengi değişti
Aynı gün iki eski eşini vurdu! Aynı gün iki eski eşini vurdu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın İsviçre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.