İsviçre'deki yangının acı tablosu ortaya çıktı: Ölen 40 kişinin 26'sı 18 yaşın altında! Onlardan biri de Türk

İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı gecesi bir barda çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında 15 yaşındaki İngiliz öğrenci Charlotte Niddam’ın da olduğu açıklandı. Genç kızın cansız bedeninin kimliği, acil yardım ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edildi.

CENAZE TÖRENİ PARİS'TE YAPILACAK

Ailesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Charlotte’un vefatını büyük bir üzüntüyle duyurduklarını belirterek, cenaze töreninin büyük ihtimalle Paris’te yapılacağını bildirdi. Charlotte’un daha önce İngiltere’de bir okula gittiği, ailesinin ise bir süre önce Fransa’ya taşındığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU 18 YAŞIN ALTINDA

Yetkililer, yangında toplam 40 kişinin hayatını kaybettiği, hayatını kaybedenlerin 26’sının 18 yaşın altında olduğunu, en küçük kurbanların ise 14 yaşında olduğunu açıkladı. İsviçre polisi, tüm kurbanların kimliklerinin belirlendiğini duyurdu.

Ölenlerden bir kişinin 18 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

Yetkililer, yangının eğlence sırasında kullanılan kıvılcımlı mumlardan çıkmış olabileceğini değerlendirirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.