İsviçreliler sonunda ona da çözüm buldu!

Evinizde şöyle en şahşaalısından bir Pablo Picasso tablosu olsun istiyorsunuz fakat yeterli milyon dolarlarınızın olmaması nedeniyle alamayıp bir burukluk mu yaşıyorsunuz? Eğer İsviçre’de yaşıyorsanız şans sizden yana! Hayalleriniz gerçeğe dönüşebilir. Çünkü Basel’de bulunan Fondation Beyeler Müzesi, koleksiyonunda yer alan "Picasso" eserini bir günlüğüne ödünç veriyor.

Müze, şanslı bir sanat aşığına bir günlüğüne kendi evinde Picasso eseriyle yaşama imkânı sunuyor.

#myprivatepicasso isimli proje Fondation Beyeler ve İsviçre’nin telekominikasyon devi Swisscom iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Picasso’nun ilham perisi Dora Maar’ı resmettiği Buste de femme au chapeau (Dora) (1939) eseriyle kendi evinde zaman geçirmek isteyen kullanıcılar, nedenini #myprivatepicasso hastag’iyle birlikte 2 Nisan tarihine kadar sosyal medya hesaplarından paylaşarak yarışmaya katılabilecekler.

Bu muhteşem ödülü kazanan ise 19 Nisan gününü evinde Picasso’sunun tadını çıkararak geçirecek.

