Mynet Trend

İsviçreliler sonunda ona da çözüm buldu!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Evinizde bir Picasso tablosu olsun istiyorsunuz ama paranız mı yok? İsviçreliler ona da çözüm buldu!

İsviçreliler sonunda ona da çözüm buldu!

Evinizde şöyle en şahşaalısından bir Pablo Picasso tablosu olsun istiyorsunuz fakat yeterli milyon dolarlarınızın olmaması nedeniyle alamayıp bir burukluk mu yaşıyorsunuz? Eğer İsviçre’de yaşıyorsanız şans sizden yana! Hayalleriniz gerçeğe dönüşebilir. Çünkü Basel’de bulunan Fondation Beyeler Müzesi, koleksiyonunda yer alan "Picasso" eserini bir günlüğüne ödünç veriyor.

a58d4cd11d2b181b927304242f8d973b (1)

Müze, şanslı bir sanat aşığına bir günlüğüne kendi evinde Picasso eseriyle yaşama imkânı sunuyor.

7ba46a2c416b8c2d6e2065da68a9c3ef

#myprivatepicasso isimli proje Fondation Beyeler ve İsviçre’nin telekominikasyon devi Swisscom iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

maxresdefault

Picasso’nun ilham perisi Dora Maar’ı resmettiği Buste de femme au chapeau (Dora) (1939) eseriyle kendi evinde zaman geçirmek isteyen kullanıcılar, nedenini #myprivatepicasso hastag’iyle birlikte 2 Nisan tarihine kadar sosyal medya hesaplarından paylaşarak yarışmaya katılabilecekler.

o-PABLO-PICASSO-570

Bu muhteşem ödülü kazanan ise 19 Nisan gününü evinde Picasso’sunun tadını çıkararak geçirecek.

İşte son trend! 'Ejderha kediler'İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Binlerce leylek çiftçiye eşlik ettiBinlerce leylek çiftçiye eşlik etti
Binlerce bebeğe isim bulan genç, 260 Bin Pound'tan fazla kazandıBinlerce bebeğe isim bulan genç, 260 Bin Pound'tan fazla kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isviçre isvicreliler picass Pablo Picasso sanat ilginç dora

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme

Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme

Feridun Düzağaç yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı!

Feridun Düzağaç yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı!

Otomotiv devinden çok tartışılacak teknoloji

Otomotiv devinden çok tartışılacak teknoloji

Taksiciden şok sözler! 'Sen terörist misin?'

Taksiciden şok sözler! 'Sen terörist misin?'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce leylek çiftçiye eşlik etti

Binlerce leylek çiftçiye eşlik etti

Binlerce Çinli bebeğe isim bulan genç, 260 Bin Pound'tan fazla kazandı

Binlerce bebeğe isim bulan genç, 260 Bin Pound'tan fazla kazandı

Sahibi ne yaparsa boğa da aynısını yapıyor! Böylesi görülmedi

Sahibi ne yaparsa boğa da aynısını yapıyor!

UFO sanılan gizemli ışık paniğe neden oldu

Gizemli ışık UFO paniğine neden oldu

Sevimli köpek rüzgarı böyle durdurdu

Rüzgarı böyle durdurdu

Kayakçılar çığ düşmesine sebep oldu

Çığ düştü! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.