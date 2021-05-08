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  4. İsyan ettiren karar! Taciz etti, serbest kaldı; yine taciz etti, yine serbest kaldı

İsyan ettiren karar! Taciz etti, serbest kaldı; yine taciz etti, yine serbest kaldı

08.05.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanırken serbest bırakılan Ebubekir Ö. (40), bu kez de komşularının kızının taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Ebubekir Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

İsyan ettiren karar! Taciz etti, serbest kaldı; yine taciz etti, yine serbest kaldı

Darıca’da geçen yıl Ekim ayında Ebubekir Ö., Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi’nde kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen 15 yaşındaki Z.R.’yi arkasından yaklaşarak elle taciz etti. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, kolundan yakaladığı Ebubekir Ö.’yü çevredekilerin de yardımıyla etkisiz hale getirip devriye görevi yapan polis ekiplerine etti. Polisi görünce sağır ve dilsiz numarası yapan, bir süre sonra da konuşup pişman olduğunu söyleyen Ebubekir Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında dava açılan Ebubekir Ö., yargılama safhasında serbest bırakıldı.

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Bağlarbaşı Mahallesi’nde babasına ait binada yaşayan Ebubekir Ö., dün de iddiaya göre komşularının 22 yaşındaki kızını taciz etti. Ebubekir Ö., apartman boşluğunda karşılaştığı genç kızı elle taciz etti. Genç kızın çığlık atması üzerine Ebubekir Ö. kaçtı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Ebubekir Ö., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli taciz
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