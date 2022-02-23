'İsyan' parçasıyla akıllara kazınmıştı! O Ses Türkiye'nin unutulmaz ismi Ayda Mosarraf'ın son hali şaşırttı

Ayda Mosarraf O Ses Türkiye'ye 2012'de katılmış ve 2020 yılında da sahne almıştı. Seslendirdiği parçalarla büyük çıkış yakalayan bir zamanların en çok konuşulan yarışmacısı Ayda Mosarraf'ın son hali dikkat çekti. Kahkül bırakan Mosarraf Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. İşte son hali...

AYDA MOSHARRAF'IN SON HALİ

Şarkı söylemeye 10 yaşında başlayan Ayda Mosharraf 2011'de Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmış ve Hülya Avşar tarafından elenmişti.

2012'de O Ses Türkiye'ye katılan ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Mosharraf burada da elendi. Elendikten sonra Yok Böyle Dans yarışmasının orkestrasında 3 hafta şarkı söyledi.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 88 bin takipçisi olan Ayda'nın son hali dikkat çekti.

Öte yandan tarzı ve makyajıyla da dikkat çeken Mosharraf 16 yaşından beri şarkı yazarlığıyla ilgileniyor ve müzikle iç içe yaşıyor.

1990 İsveç doğumlu Ayda Mosarraf 32 yaşındadır. İranlı baba, Türk annenin kızıdır. Mosarraf İngiltere'de Psikoloji eğitimi aldı.



