İşyerinde kaybettiği cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Aklına gelmeyeceği yerden çıktı!

ABD'li Richard Guilford, cüzdanını 2014'te Ford fabrikasında araç montajı sırasında kaybetti. Çalışma arkadaşlarıyla onlarca araca ve iş yerine baktıktan sonra da cüzdanını hiçbir yerde bulamadı.

2025 YILINDA BULUNDU

Geçen ay Minnesota'nın Lake Crystal kentinde bir tamirci olan Chad volk, bir müşterinin aracında bakım yaparken motor ile hava filtresi kutusu arasına sıkışmış cüzdanı buldu. Volk, cüzdanın içinde sahibinin ehliyeti ve kimliğini görünce Facebook'tan Guilford'a ulaştı.

Guilford, "Minnesota'nın dondurucu soğuğunda, Arizona'nın kavurucu sıcağında o kadar yol yapmış. Bu inanılmaz." dedi ve cüzdanı evinde vitrine koyacağını, çocuklarına ve torunlarına bu hikayeyi anlatacağını söyledi.