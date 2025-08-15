Mynet Trend

İşyerinde kaybettiği cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Aklına gelmeyeceği yerden çıktı!

2014 yılındda Ford fabrikasında çalışırken cüzdanını kaybeden ABD'li Richard Guilford isimli adam, 2025 yılında Yaklaşık 1125 km uzaklıkta buldu. Cüzdanın çıktığı yer ise duyanları hayrete düşürdü.

ABD'li Richard Guilford, cüzdanını 2014'te Ford fabrikasında araç montajı sırasında kaybetti. Çalışma arkadaşlarıyla onlarca araca ve iş yerine baktıktan sonra da cüzdanını hiçbir yerde bulamadı.

İşyerinde kaybettiği cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Aklına gelmeyeceği yerden çıktı! 1

2025 YILINDA BULUNDU

Geçen ay Minnesota'nın Lake Crystal kentinde bir tamirci olan Chad volk, bir müşterinin aracında bakım yaparken motor ile hava filtresi kutusu arasına sıkışmış cüzdanı buldu. Volk, cüzdanın içinde sahibinin ehliyeti ve kimliğini görünce Facebook'tan Guilford'a ulaştı.

İşyerinde kaybettiği cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Aklına gelmeyeceği yerden çıktı! 2

Guilford, "Minnesota'nın dondurucu soğuğunda, Arizona'nın kavurucu sıcağında o kadar yol yapmış. Bu inanılmaz." dedi ve cüzdanı evinde vitrine koyacağını, çocuklarına ve torunlarına bu hikayeyi anlatacağını söyledi.

