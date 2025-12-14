İtalya alarma geçti: “Kaçış sihirbazı” yine firarda! Planını tıkır tıkır işlemiş

İtalyan polisi, Arnavut uyruklu mahkûm Taulant Toma’nın Milano’daki Opera Cezaevi’nden kaçmasının ardından geniş çaplı arama çalışması başlattı. Maksimum güvenlikli cezaevinden hafta sonu firar eden 41 yaşındaki Toma’nın, ülkeyi terk etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İtalyan basınında “kaçış sihirbazı” olarak anılan Toma’nın, firar için cezaevindeki atölyeden çaldığı bir eğe ile demir parmaklıkları kestiği belirlendi. Ardından düğümlenmiş çarşaflardan yaptığı halatla dış duvara inen Toma, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarı aşarak karanlıkta izini kaybettirdi.

VARDİYA DEĞİŞİMİNDE KAÇTI

Soygun ve çeşitli suçlardan hükümlü olan Toma’nın cezası 2048 yılına kadar uzanıyordu. Savcılık kaynakları, firarın cezaevindeki vardiya değişimi sırasında gerçekleştiğini, bu nedenle kaçışın geç fark edildiğini açıkladı. Soruşturma dosyasında bu durum “ciddi güvenlik zafiyeti” olarak kayda geçti.

FİRAR DOSYASI KABARIK

Toma’nın kaçış sicili oldukça kabarık. 2009 yılında Terni Cezaevi’nden, 2013’te ise Parma’daki maksimum güvenlikli cezaevinden bir başka mahkûmla birlikte firar eden Toma, Parma kaçışının ardından 40 gün boyunca aranmıştı. Daha sonra Belçika’da başka bir suç nedeniyle yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Ancak dosya burada da kapanmadı. Belçika’da tutuklu bulunduğu cezaevinden de kaçmayı başaran Toma, böylece Avrupa’ya yayılan bir firar geçmişiyle güvenlik birimlerinin radarına girdi.

GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINDA

Opera Cezaevi yönetimi, firarda dışarıdan yardım olup olmadığını tespit etmek amacıyla tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay, İtalya’daki cezaevi sistemine yönelik uzun süredir dile getirilen sorunları bir kez daha gündeme taşıdı.

"YANLIŞ CEZAEVİ POLİTİKASI"

Kaçışın yaşandığı Opera Cezaevi’nin, 918 kişilik kapasitesine rağmen bin 338 mahkûmu barındırdığı açıklandı. Ayrıca cezaevinde bulunması gereken 811 personel yerine yalnızca 533 görevlinin çalıştığı belirtildi.

Cezaevi polisi sendikası UILPA’nın Genel Sekreteri Gennarino De Fazio, “Bu olay, 25 yıldır sürdürülen yanlış cezaevi politikalarının iflasını açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. De Fazio, kapasite fazlası ve personel yetersizliğinin hem mahkûmların haklarını zedelediğini hem de cezaevi çalışanlarını ciddi risk altına soktuğunu vurguladı.

SINIRLARDA ALARM

İtalyan polisi, Toma’nın ülke dışına çıkmış olabileceği ihtimali nedeniyle sınır kapılarındaki kontrolleri artırdı.