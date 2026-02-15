İtalya'da ilginç ilan: "Koku avcıları" para kazanacak!

İtalya’da Vicenza iline bağlı Brendola kasabası, sanayi tesislerinden kaynaklandığı öne sürülen kötü kokuların izini sürmek için dikkat çeken bir adım attı. Belediye, ücretli “koku gözlemcileri” görevlendirmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 4 bin nüfuslu kasabada, özellikle sanayi bölgelerine yakın mahallelerden gelen yoğun şikâyetler üzerine harekete geçildi. Belediye yetkilisi Bruno Beltrame, altı kişilik bir “koku değerlendiricileri” ekibi kurulacağını açıkladı.

ÖZEL EĞİTİM ALACAKLAR

Projeye seçilecek gönüllüler, koku analizi konusunda uzman bir şirketten eğitim alacak. Katılımcılar; fabrika emisyonları, endüstriyel atıklar ve kanalizasyon kaynaklı kokuları ayırt etmeyi öğrenecek. Ardından belirlenen bölgelerde sahaya çıkarak duyusal ölçüm yapacak ve tespitlerini özel bir mobil uygulama üzerinden sisteme kaydedecek.

Başvuracak adaylarda alerji veya astım gibi solunum rahatsızlığı bulunmaması, araç sahibi olmaları ve akıllı telefon kullanabilmeleri şartı aranıyor.

AMAÇ: KAYNAĞI NETLEŞTİRMEK

Altı ay sürmesi planlanan çalışmayla rahatsız edici kokuların kesin kaynağının belirlenmesi hedefleniyor. Beltrame, yaklaşık beş yıl önce yapılan benzer bir projede bazı şirketlerin koku yaydığının tespit edildiğini hatırlatarak, bu kez coğrafi kapsamın genişletildiğini söyledi.

Brendola’nın içinde bulunduğu Po Vadisi; Veneto, Piyemonte, Lombardiya ve Emilia-Romagna bölgelerini kapsıyor ve Avrupa’da hava kirliliğinin en yoğun görüldüğü alanlardan biri olarak biliniyor. Yoğun sanayi faaliyetleri ve coğrafi yapı, kirlilik riskini artırıyor.

Noel öncesinde yayımlanan ilk ilana başvuru olmazken, bu hafta Facebook’ta yeniden paylaşılan duyuruya çoğu üniversite öğrencisi olan yaklaşık 12 kişi başvurdu. Belediye, çevre sorunlarına erken müdahale için projeyi kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyor.