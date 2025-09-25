Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İtalya'da ilginç uygulama! Turist köpeklere günlük vergi uygulanacak

İtalya'nın Bolzano kentinde 2026’dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 avro vergi uygulanacağı bildirildi.

İtalya'da ilginç uygulama! Turist köpeklere günlük vergi uygulanacak

İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kenti, 2026’dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 avro vergi uygulayacak. Alınan kararla, ‘aşırı turizm’in yarattığı baskıyı azaltmanın ve sokak temizliği ile yeni köpek parklarının finansmanının amaçlandığı belirtildi.

İtalya da ilginç uygulama! Turist köpeklere günlük vergi uygulanacak 1

GÜNLÜK 2 DOLAR ALINACAK

Düzenlemeye göre, şehirde yaşayan köpek sahipleri her yıl 100 avro vergi ödeyecek, turistlerden ise günlük yaklaşık 2 dolar alınacak.

İtalya da ilginç uygulama! Turist köpeklere günlük vergi uygulanacak 2

Düzenlemeyi hayata geçiren Bolzano Eyalet Meclisi Üyesi Luis Walcher, yeni uygulamaya ilişkin açıklamasında, “Bu adil bir önlem çünkü yalnızca köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Aksi takdirde kaldırımların temizliği tüm topluma yüklenirdi. Oysa sokaklarımızdaki tek kirlilik köpek atıklarıdır” ifadelerini kullandı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kongo’da Ebola salgını nedeniyle 35 kişi hayatını kaybettiKongo’da Ebola salgını nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti
Biden'ın fotoğrafı yerine bakın ne astı!Biden'ın fotoğrafı yerine bakın ne astı!

Anahtar Kelimeler:
İtalya köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.