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İtalya EURO 2020'de finale yükselen ilk takım oldu

07.07.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya Wembley'de karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı penaltılarla kazanan İtalya finale yükselen ilk takım oldu.

İtalya EURO 2020'de finale yükselen ilk takım oldu

EURO 2020 yarı final mücadelesinde iki Dünya devi İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan ve normal süresi ile uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarda İtalya 4-2'lik skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Karşılaşma tam bir taktik savaşı ile başladı ve İspanyollar, İtalya'nın turnuvada 5 maçtır kullandığı taktiği tamamen bozarak sahada baskın olan ve rakibine top göstermeyen bir oyun planı belirledi. Özellikle genç isimlerin dinamik orta saha çalışkanlıkları sayesinde İspanya, ilk yarı biterken %70 topla oynama oranına sahip oldu ancak birinci devre golsüz sona erdi.

CHIESA SESSİZLİĞİ BOZDU

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İspanya ikinci yarıya biraz daha risk alarak başlarken orta sahayı İtalya'nın daha rahat geçmesini sağladı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde turnuva boyunca kritik anlarda sahneye çıkan Federico Chiesa eşitliği bozdu.

Yakalanan hızlı hücumda Immbobile topu kaybetti ancak top Chiesa'nın önünde kaldı. Chiesa önündeki topu çekip açısını yakalayarak şık bir plaseyle topu ağlara gönderdi ve İtalya 1-0 öne geçti.

MORATA BÖYLE BİTMEZ DEDİ!

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Golün ardından İspanya ilk değişikliklerini Morata, Gerardo Moreno ve Rodri'yi oyuna aldı. Karşılaşma boyunca savunmanın ortasını hiç boş bırakmayan İtalya'ya cezası 80'de Morata kesti. Savunmanın arkasında kazandığı topta Morata, kaleciyle karşı kaldı ve Donnarumma'nın yanından topu ağlarla buluşturdu.

Oyuna sonradan dahil olan Alvaro Morata, turnuvada 3 gole ulaşarak efsane oyunculardan 5 gollü Fernando Torres'i geçti ve 6 golle İspanya'nın Avrupa Şampiyonalarındaki en golcü oyuncusu oldu.

Kalan dakikalarda iki takım da golü bulamayınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da gol çıkmayınca penaltılara geçildi.

PENALTILARDA KAZANDILAR!

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Penaltı atışlarında İtalya, İspanya'ya 4-2 üstünlük sağlayarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.


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