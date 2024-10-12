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İtalya ve Fransa arasında 'Emily' krizi! Paris ve Roma paylaşamadı... Macron'a göndermesi olay oldu: "Rahatlayın Emmanuel Macron"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.10.2024 12:22
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Yönetmen koltuğunda Darren Star'ın oturduğu "Emily Paris'te", 2020'den bu yana Netflix'te yayınlanıyor. 5. sezonuyla seyircisini selamlayacak olan "Emily in Paris (Emily Paris'te)" dizisinin çekimleri İtalya'nın Roma şehrine taşındı. Paris hükümeti çekimlerinin komşu İtalya'ya taşınmasına karşı çıkarken Roma Belediyesi, Fransa'nın dizi platformunun işine karışamayacağını belirtti.

İtalya ve Fransa arasında 'Emily' krizi! Paris ve Roma paylaşamadı... Macron'a göndermesi olay oldu: "Rahatlayın Emmanuel Macron"

2020 yılında Netflix'te yayın hayatına başlayan "Emily in Paris (Emily Paris'te)" dizisi 5. sezonunda Roma'da seyircisinin karşısına çıkacak. Dizide tüm hikaye Lily Collins'in canlandırdığı Emily Cooper'in işi gereği Paris'e yerleşmesiyle başlamıştı. Son olarak dizinin 5. sezonunun Paris yerine senaryo gereği Roma'da çekilecek olması, Fransa ve İtalya arasında anlaşmazlığa neden oldu.

TURİZM GERİLİMİ YAŞANDI

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Fransızlar, diziyi Paris'i kusursuz ve gerçek hayattan kopuk bir şekilde yansıttığı ve başkentin sorunlarını ekrana yansıtmadığı için zaman zaman eleştirdi. Ancak tüm bu eleştirilere rağmen dizi, Fransa'nın kültür alanındaki yumuşak gücünün yansıması olarak da görülüyor ve Netflix aracılığıyla geniş bir coğrafyaya hitap ettiği için Paris'in turist çekmesine katkı sağlıyor. Bu durum, "set-jetting" etkisi olarak da bilinen, insanların sevdikleri film ve dizilerin geçtiği şehirleri ziyaret etmesinden kaynaklanıyor.

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Fransa'daki Ulusal Sinema Merkezinin 18 Ocak'ta set-jetting akımı hakkında yayınladığı rapora göre, Fransa'yı ziyaret eden yabancı turistlerin yüzde 80'i bir Fransız dizisi veya filmi izledikten sonra bu ülkeyi ziyaret etmek istediklerini belirtti.
Her 10 turistten 1'i Fransa'yı bir dizi veya film izledikten sonra ziyaret ettiğini söylerken bu turistlerin yüzde 38'i "Emily Paris'te"yi izledikten sonra Fransa'ya geldiğini ifade etti.Öte yandan, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) verilerine göre, 2023'te 100 milyon ziyaretçiyle dünyada en fazla turisti ağırlayan ülke Fransa olurken İtalya 57 milyon ziyaretçiyle 4. sırada yer aldı.

PARİS HÜKÜMETİ ROMA'YA KAPTIRMAK İSTEMİYOR

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Paris hükümeti, "Emily Paris'te" dizisinin yarattığı set-jetting etkisini turizm sektöründeki önemli rakiplerinden Roma'ya kaptırmak istemiyor. Bu durum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin dizinin çekim yeri konusunda anlaşmazlık yaşamasına neden oldu.

MACRON'DAN İLK MESAJ: ROMA'DA OLMASI ANLAMSIZ

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Macron, 4. sezonun sonunda Emily Cooper'ın Paris'ten ayrılıp komşu ülke İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmesinden memnun olmadığını dile getirerek "Çok mücadele edeceğiz. Paris'te kalmalarını isteyeceğiz. 'Emily Paris'te'nin Roma'da olması anlamsız." dedi.

Cumhurbaşkanı Macron da dizinin Fransa'nın cazibesine olumlu katkıda bulunduğunu belirtti.

"ŞAKA YAPTIĞINA İNANMAK İSTİYORUM"

Macron'un bu ifadesi, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin tepkisini çekti. Gualtieri, önce X hesabından Macron'u etiketleyerek "Rahatlayın Emmanuel Macron. Emily, Roma'da iyi gidiyor ve kalpler kontrol edilemez." paylaşımında bulundu.

Daha sonra Hollywood Reporter Roma'ya konuşan Gualtieri, Macron'un dizinin gelecek sezonu için Netflix'in yapım planlarına müdahale edemeyeceğini belirterek "Cumhurbaşkanı Macron'un çözmesi gereken daha acil sorunlar yok mu? Macron'un şaka yaptığına inanmak istiyorum, en azından öyle olmasını umuyorum çünkü Netflix gibi bir yapım şirketinin devlet başkanlarından emir almayacağını ve siyasi baskılara dayalı kararlar vermeyeceğinin farkında olmalı." ifadelerini kullandı.

Gualtieri, Macron'un bu dizi yerine, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi çözmesi gereken daha acil meseleleri olduğunu savundu.

FRANSIZ FIRST LADY DİZİYE KONUK OLMUŞTU

macron eşi

Macron'un eşi Brigitte Macron, "Emily Paris'te" dizisinin 4. sezonuna konuk oyuncu olarak katıldı. Brigitte Macron konuk olduğu bölümde, dizinin başrol oyuncusu Emily Cooper ile Paris'in güzel bir restoranında bir araya gelerek Cooper'ı Instagram'da takip ettiğini söylüyor.

Lily Collins, Fransız Elle dergisine yaptığı açıklamada, diziye konuk alma fikrinin, dizinin yönetmeni Star ile Aralık 2022'de Elysee Sarayı'nda Brigitte Macron ile tanıştıkları sırada ortaya çıktığını belirtti.

Collins, Brigitte Macron'un dizinin hayranlarından biri olduğunu ve ilk sezonda kendisine atıfta bulunulmasını olumlu karşıladığını ifade etti. ABD merkezli Variety dergisine açıklama yapan Macron, eşinin "Emily Paris'te" dizisine konuk oyuncu olmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek "Bununla çok gurur duyuyorum" dedi.

Macron, eşinin diziye katılmaktan mutlu olduğunu ve birkaç dakikalık rolü sırasında keyifli zaman geçirdiğini söyledi. Kendisi diziye katılmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Macron, "eşinin kendisinden daha çekici olduğu" şeklinde yanıt verdi.

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Netflix Paris emily
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