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    4. "Emily in Paris" dizisi 4. sezonuyla hayranlarının karşısında! İlk tanıtımı bile sosyal medyada ses getirdi

    "Emily in Paris" dizisi 4. sezonuyla hayranlarının karşısında! İlk tanıtımı bile sosyal medyada ses getirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 15:16
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    Netflix'in ilk 3 sezonuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizisi "Emily in Paris" 4. sezonuyla geri döndü. 4. sezonun ilk kısmı 5 bölüm olarak 15 Ağustos'ta seyircisinin karşısına çıktı. 'Emily in Paris' hayranları sosyal medyadan yorumlarını iletmeyi ihmal etmedi.

    "Emily in Paris" dizisi 4. sezonuyla hayranlarının karşısında! İlk tanıtımı bile sosyal medyada ses getirdi

    Lily Colins'in başrolünde yer aldığı "Emily in Paris" dizisi 4. sezonunun ilk kısmıyla gösterime girdi. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği 4. sezonunun ilk kısmının tanıtımı Netflix'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından "İlişki durumu KARMAKARIŞIK. Emily in Paris 4. sezon 1. kısım şimdi sadece Netflix’te" notuyla paylaşıldı.

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    Express
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    Netflix Paris emily
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