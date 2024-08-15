"Emily in Paris" dizisi 4. sezonuyla hayranlarının karşısında! İlk tanıtımı bile sosyal medyada ses getirdi

Lily Colins'in başrolünde yer aldığı "Emily in Paris" dizisi 4. sezonunun ilk kısmıyla gösterime girdi. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği 4. sezonunun ilk kısmının tanıtımı Netflix'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından "İlişki durumu KARMAKARIŞIK. Emily in Paris 4. sezon 1. kısım şimdi sadece Netflix’te" notuyla paylaşıldı.
İlişki durumu KARMAKARIŞIK. Emily in Paris 4. sezon 1. kısım şimdi sadece Netflix’te. pic.twitter.com/eIPKrhJSIO— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 15, 2024