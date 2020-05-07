İtalyan bilim insanları, koronavirüsü nötralize edebilen aşı geliştirdiklerini iddia ediyor

İtalyan araştırmacılar, dünyada ilk kez koronavirüsü etkisiz hale getiren aşıyı geliştirdiklerini iddia ediyor. Fareler üzerinde denenen bu aşının antikor ürettiği ve insan hücrelerindeki Covid-19 enfeksiyonunu etkisiz hale getirdiği söyleniyor. Aşıyı geliştirdiğini söyleyen Roma merkezli Takis Biotech’in yönetici başkanı Luigi Aurisicchio, aşı denemelerine sonbaharda başlanacağını söyleyerek “Bildiğimiz kadarıyla dünyada koronavirüsü etkisiz hale getiren ilk aşıyı biz geliştirdik” dedi.

Dünya çapında 260 binden fazla insanın ölümüne yol açan Covid-19’a karşı aşı geliştirmek için dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları yoğun bir çalışma içerisinde.

100 MİLYON DOZ ÜRETME SÖZÜ VERİLDİ

Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan İngiliz bilim insanları, aşının işe yaraması durumunda 100 milyon doz aşıyı bu yıl üretme sözü verdi. Geçtiğimiz hafta ise Oxford Üniversitesi, aşının insanlar üzerinde denenmeye başlanmasından sonra AstraZeneca adlı ilaç devi şirketle anlaşma yaptı.

İtalya’nın aşı haberi ise, İngiltere’nin Sağlık Bakanı Matt Hancock’un “Koronavirüs aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir” şeklindeki uyarısından sonra geldi. Hancock İngiliz basınına yaptığı açıklamada bu öldürücü enfeksiyonun bir süre sonra insanların birlikte yaşamayı öğreneceği bir hastalık haline gelebileceğini söyledi.