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  4. İtalyan devinin yıldızı ile o Süper Lig takımları ilgileniyor! Babası resmen açıkladı...

İtalyan devinin yıldızı ile o Süper Lig takımları ilgileniyor! Babası resmen açıkladı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.04.2025 20:53
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Serie A ekibi Milan'da top koşturan Luka Jovic'e Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgisi olduğunu babası açıkladı.

İtalyan devinin yıldızı ile o Süper Lig takımları ilgileniyor! Babası resmen açıkladı...
Luka Jovic

Luka Jovic

SIR Sırbistan
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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İtalya Serie A'da Milan forması giyen Luka Jovic için babası transfer itirafında bulundu.

"BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İLGİLENİYOR"

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Sırp basınına açıklamalarda bulunan Luka Jovic'in babası, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcuyla ilgilendiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı; "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Aslında Milan'da kalması daha iyi olur. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman Milan'da kalmak mümkün olmayabilir ve başka bir kulübe gitmekten başka çaremiz kalmaz"

BONSERVİSİNE TOPLAM 95 MİLYON ÖDENDİ

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FK Loznica altyapısında futbola başlayan Luka Jovic daha sonra sırasıyla Kızılyıldız, Apollon Limassol, Benfica, Eintracht Frankfurt, Real Madrid ve Fiorentina formalarını sırtına geçirdi. Söz konusu kulüpler Sırp santrafor için ise toplamda 95 milyon 640 bin euro bonservis bedeli ödedi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor beşiktaş
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