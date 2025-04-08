İtalyan devinin yıldızı ile o Süper Lig takımları ilgileniyor! Babası resmen açıkladı...

İtalya Serie A'da Milan forması giyen Luka Jovic için babası transfer itirafında bulundu.

"BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İLGİLENİYOR"

Sırp basınına açıklamalarda bulunan Luka Jovic'in babası, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcuyla ilgilendiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı; "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Aslında Milan'da kalması daha iyi olur. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman Milan'da kalmak mümkün olmayabilir ve başka bir kulübe gitmekten başka çaremiz kalmaz"

BONSERVİSİNE TOPLAM 95 MİLYON ÖDENDİ

FK Loznica altyapısında futbola başlayan Luka Jovic daha sonra sırasıyla Kızılyıldız, Apollon Limassol, Benfica, Eintracht Frankfurt, Real Madrid ve Fiorentina formalarını sırtına geçirdi. Söz konusu kulüpler Sırp santrafor için ise toplamda 95 milyon 640 bin euro bonservis bedeli ödedi.