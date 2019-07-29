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Herhangi bir dinin kutsalına küfredenlere 400 euro ceza!

BBC BBC
29.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

İtalya'nın kuzeyindeki Saonara kasabası, kamusal alanda herhangi bir dinin kutsal değerlerine küfretmeyi yasakladı. Yasağı delenler 400 euro para cezasına çarptırılacak.

Herhangi bir dinin kutsalına küfredenlere 400 euro ceza!

Padova'ya bağlı yaklaşık 10 bin nüfuslu Saonara belediyesi yasak kararını, kamuya açık yerlerde kutsallara küfretmenin ve ağzı bozuk biçimde konuşmanın "kamusal terbiyeye ve üçüncü şahısların hassasiyetine aykırı" olduğu gerekçesiyle aldı.

Saonara Belediye Başkanı Walter Stefan, bunun yalnızca dini değil aynı zamanda kültürel bir sorun da olduğunu belirtti ve "(Yasak) her kutsalı kapsıyor. Allah için de, Buda için de, Muhammed için de geçerli" dedi.

Belediye Başkanı, amaçlarının ahlak dersi vermek olmadığını ancak "uzun süredir eksikliği hissedilen bir temel terbiye eğitiminin gerekli olduğunu" söyledi.

Başkan Stefan, "Herkes evinde istediğini yapmakta özgür. Canınız acıdığında ağzınızdan bir beddua çıkabilir, bunu anlarım. Ancak bizim amacımız, özellikle 18 yaş altında çok yaygın olan bir kötü alışkanlığı durdurmak" dedi.

Belediye kararıyla küfürlü konuşmanın yanı sıra belli saatlerde gürültü çıkaracak şekilde çim biçmek, köpekleri tasmasız gezdirmek, çöplerini öngörülen yerlerin dışına atmak gibi eylemler de cezalandırılacak.

Yasak ve ceza uygulaması İtalyanca, İngilizce, Romence ve Çince olarak basılacak broşürlerle duyurulacak.

İtalya'da dine küfür ve hakaret 1999'da suç olmaktan çıkmıştı ancak bu eylemde bulunanlara idari yaptırımlar uygulanabiliyor.

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italya din kutsal küfür ceza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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O zaman insanları o dereceye getirmeyeceksin iz.
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