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İtalyanlar, Türkiye'den taraftar almayacak!

08.06.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'nin açılışına sayılı günler kala İtalya hükümeti, Schengen bölgesi dışından insanların ülkeye girişini kapattı. Türkiye'nin Schengen dışında olması nedeniyle Türk taraftarların tribünlere giremeyecek olması diplomatik bir kriz yarattı.

İtalyanlar, Türkiye'den taraftar almayacak!

İtalya ile Türkiye arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçına Türk taraftar alınmamasına karar verildi.

La Repubblica'da yer alan habere göre; EURO 2020'nin açılış maçı için Türk taraftarlar da bilet satın aldı. Ancak, İtalyan hükümeti Schengen bölgesi dışından ülkeye girişleri yasakladı. Bu nedenle Türk taraftarların ülkeye girememesi sıkıntısı ortaya çıktı.

DEĞİŞTİRİLMEZSE TÜRKİYE'DEN GİDİŞ YASAK

Sadece Schengen bölgesi ülkelerinin vatandaşları İtalya'ya girebilirken, açılış maçı öncesi bu durumun diplomatik bir krize neden olabileceği belirtildi. İtalya hükümet yetkilileri, bu kararını değiştirmezse Olimpico tribünlerinde çok az Türk taraftar yer alabilecek. Ancak bu taraftarlar da Türkiye'den değil Schengen'e dahil olan Avrupa ülkelerinden giden Türkler olabilecek.

18.175 TARAFTAR OLACAK

11 Haziran Cumartesi TSİ 22.00'de Roma Olimpico'da Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçı için tribünlerde stadyumun kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 18.175 taraftar yer alacak.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Avrupanin serefsizlikleri basladi yine
Biz yasak delmeyi severiz. Demedi demeyin. en az % 40 tribünlerdeyiz.
Düşülen duruma bak..ne kadar saygı !!! duyulan bir ulkeyiz.kiskaniyorlar bizi değil mi ?

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