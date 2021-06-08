İtalyanlar, Türkiye'den taraftar almayacak!

İtalya ile Türkiye arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçına Türk taraftar alınmamasına karar verildi.

La Repubblica'da yer alan habere göre; EURO 2020'nin açılış maçı için Türk taraftarlar da bilet satın aldı. Ancak, İtalyan hükümeti Schengen bölgesi dışından ülkeye girişleri yasakladı. Bu nedenle Türk taraftarların ülkeye girememesi sıkıntısı ortaya çıktı.

DEĞİŞTİRİLMEZSE TÜRKİYE'DEN GİDİŞ YASAK

Sadece Schengen bölgesi ülkelerinin vatandaşları İtalya'ya girebilirken, açılış maçı öncesi bu durumun diplomatik bir krize neden olabileceği belirtildi. İtalya hükümet yetkilileri, bu kararını değiştirmezse Olimpico tribünlerinde çok az Türk taraftar yer alabilecek. Ancak bu taraftarlar da Türkiye'den değil Schengen'e dahil olan Avrupa ülkelerinden giden Türkler olabilecek.

18.175 TARAFTAR OLACAK

11 Haziran Cumartesi TSİ 22.00'de Roma Olimpico'da Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçı için tribünlerde stadyumun kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 18.175 taraftar yer alacak.



