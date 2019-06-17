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İtfaiyeyi 'yangın var' diye arayıp neler istemişler neler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 1 yılda yapılan 10 bin çağrıdan 2 bin 500'ü gerçek yangın ihbarı çıktı. Yangın İhbar hattını arayan bazı vatandaşlar ise gelen ekiplere bahçesini sulatmaya ya da anahtarlarını unuttukları için kapılarını açtırmaya çalıştı.

İtfaiyeyi 'yangın var' diye arayıp neler istemişler neler

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 2018 yılında '110 Yangın İhbar' hattından 10 bin çağrı geldi. İhbarların ise sadece 2 bin 500'ü gerçek yangın ihbarı çıktı. Anahtarı evde unutarak kapıyı açtırmak isteyenler, evde çocuğunun kapalı kaldığını ya da ocakta yemeğini unutanlar, bahçesini itfaiyeye sulatmak isteyenler, suyu kesildiği için hamur yapamayan fırınlar deposunu doldurmak için sahte yangın ihbarı yaptı.

'FIRININ SUYU BİTMİŞ, YANGIN İHBARINDA BULUNULUYOR'

İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik sahte ihbarlar nedeni ile gerçek yangınlara yetişmekte zorluk çektiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Tabi bütün acil durum telefonları gibi itfaiye 110'a asılsız çağrılar maalesef devam ediyor. Bu konuda halkımız her ne kadar iyi bir ilerleme kaydettiyse geçmişe yönelik ciddi bir oranda azalma olduysa da maalesef yine asılsız çağrılar devam ediyor. Örnek verecek olursak 2018 yılında yaklaşık 10 bin çağrının 2 bin 500- 3 bini bizimle alakalı olan vakalar. Ama diğeri tamamen asılsız. Örnek veriyorum vatandaş bir tanesinin suyu kesilmiş hamur yoğuracak arıyor fırın yanıyor arkadaşlar kalkıyor buradan olaya müdahale etmeye gidiyor gittiklerinde diyorlar ki; yandı biz söndürdük ama gelmişken suyumuz kesik suyunuzu bizim depoya boşaltsanız gibi çağrılar maalesef geliyor. Arıyor hanımefendi diyor ki; ben çocuğumu içeride bıraktım kapı kilitlendi. Arkadaşlar gittikleri zaman kapının gerçekten öyle bir şeyden dolayı kilitlenmediği mahsur kalan kimsenin olmadığına şahit oluyor. Kapısını açtırmak için itfaiyecileri oraya çağırıyor. Yine falan yerde ot yangını var gidiyorsun adam domates ekmiş gelmişken benim domatesime suyunuzu verin gibisinden yalan ihbarlarla karşılaşıyoruz. Tabi bu bizim enerjimizi ciddi bir şekilde sömürüyor. Arkadaşlarımız her çağrıyı gerçekmiş gibi değerlendirip yola çıkarlar. Vatandaşlarımızdan ricamız 110, 112 ve diğer 155 acil durum telefonlarını gerçekten herhangi bir vaka olmadan meşgul etmesinler ki; gerçek vakalarla arkadaşlarımız ciddi bir şekilde ilgilenebilsinler. "

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'ANIZ YAKMANIN ZARARI BİLİMSEL TEZLERLE KANITLANMIŞ'

Anız yakmak toprağa zarar verdiği bilimsel tezlerle kanıtlandığını belirten Çelik, "Artık yaz ayı biçerler ekinlerimizi biçmeye başladılar. Yine maalesef Güneydoğu Anadolu bölgesi anız yakmada Türkiye rekoru kırıyor. Biz çiftçi kardeşlerimizden çiftçi arkadaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz hem doğaya hem tarlalarına hem çevreye hem de itfaiyenin enerjisini boşu boşuna sömürmesiyle olan bu kötü alışkanlıktan vazgeçsin. Anız yakmak kesinlikle bilimsel tezlerle kanıtlanmış, tarlaya herhangi bir faydası olmadığı gibi çok ciddi şekilde toprağa hasar veren bir davranıştır. Bu davranışlarından bu alışkanlıklarından vazgeçsinler" dedi.

(DHA)

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