İthal muzlarda HIV (AIDS) vürüsü mü var? Sosyal medyada yayıldı, Fatih Altaylı tepki gösterdi

Sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkan “Yurt dışından ithal edilen muzlara HIV enjekte ediliyor” ve “AIDS hastaları, hastalığı yaymak için muza kanlarını enjekte ediyor” paylaşımları kafaları karıştırdı.

'MUZLARIN ÜZERİNDE KIRMIZI RENK VAR' İDDİASI

İddiaya dayanak olarak kullanılan görselde muzların üstünde kırmızı bir renk görülüyor. Bu kırmızı renklerden şüphelenen sosyal medya kullanıcılarının iddiası, muzlara HIV taşıyan kan enjekte edildiği.

İddialarla ilgili uzmanlar 'mümkün değil' açıklamalarını yapsa da özellikle son günlerde tartışmalar yeniden alevlendi.

Tartışmalarla ilgili bir yorum da gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı Habertürk'teki bugünkü yazısında paylaşımlara tepki göstererek "Dünün saçmalıklarından biri de, sosyal medya üzerinden yayılan bir 'Aptal uyarısıydı.' 'Muz yemeyin, Afrika’dan gelen muzlarda HIV var.' Yani muz yerseniz AIDS olursunuz zırvalığı" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI TEPKİ GÖSTERDİ: SALAKLIK





Kendisine de muz yeme konusunda 'dostane' uyarılar geldiğini belirten Altaylı, yanıt olarak 'Lan siz salak mısınız?' diye yanıt gönderdiğini açıkladı.