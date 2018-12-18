İthal muzlarda HIV (AIDS) vürüsü mü var? Sosyal medyada yayıldı, Fatih Altaylı tepki gösterdi

Sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkan “Yurt dışından ithal edilen muzlara HIV enjekte ediliyor” ve “AIDS hastaları, hastalığı yaymak için muza kanlarını enjekte ediyor” paylaşımları kafaları karıştırdı.
'MUZLARIN ÜZERİNDE KIRMIZI RENK VAR' İDDİASI
İddiaya dayanak olarak kullanılan görselde muzların üstünde kırmızı bir renk görülüyor. Bu kırmızı renklerden şüphelenen sosyal medya kullanıcılarının iddiası, muzlara HIV taşıyan kan enjekte edildiği.
İddialarla ilgili uzmanlar 'mümkün değil' açıklamalarını yapsa da özellikle son günlerde tartışmalar yeniden alevlendi.
Tartışmalarla ilgili bir yorum da gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı Habertürk'teki bugünkü yazısında paylaşımlara tepki göstererek "Dünün saçmalıklarından biri de, sosyal medya üzerinden yayılan bir 'Aptal uyarısıydı.' 'Muz yemeyin, Afrika’dan gelen muzlarda HIV var.' Yani muz yerseniz AIDS olursunuz zırvalığı" ifadelerini kullandı.
FATİH ALTAYLI TEPKİ GÖSTERDİ: SALAKLIK
Kendisine de muz yeme konusunda 'dostane' uyarılar geldiğini belirten Altaylı, yanıt olarak 'Lan siz salak mısınız?' diye yanıt gönderdiğini açıkladı.
"Muz’dan HIV virüsü bulaşma ihtimali "0"..." diye yazan Altaylı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;
Aslında bu salaklık bizde değil ABD’de başladı. Orada, “Walmart’ta satılan muzlarda HIV virüsü var” diye başlayan bu salgın aptallığa WalMart, “Muzlarımızda HIV virüsü yoktur” yanıtını vermek zorunda kaldı.
Bunu yayan salakların bilmediği için HIV virüsünün ancak insandan insana beden sıvıları yoluyla bulaşmaktan başka bir yolla bulaşmasının hemen hemen imkansız olduğuydu.
HIV vücut dışında yaşayabilen bir virüs değil.
Son derece dayanıksız bir virüs tipi olduğu için vücuttan dışarı çıktığı anda ömrü çok kısa.
Hele hele meyvelerde, sebzelerde yaşama, Afrika’dan dünyanın herhangi bir yerine gitmesi söz konusu bile değil.
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