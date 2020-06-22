MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Itır Esen'in Instagram yayını olay oldu! Herkes onu izledi

Itır Esen'in Instagram yayını olay oldu! Herkes onu izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir ve sportif yanı ile öne çıkan model Itır Esen, en uza aktif bir başlangıç yapmak için birlikte antrenman gerçekleştirdi. O anlar, Instagram canlı yayınında binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Itır Esen'in Instagram yayını olay oldu! Herkes onu izledi

Bir markanın Instagram hesabından yapılan canlı yayına yüzlerce kişi, Itır Esen’in Hazal Nehir’in gösterdiği hareketleri tekrarlamak için ter döktüğü anlar ilgiyle izledi. O anlarda açıklama yapan Esen, “Esneme hareketleri ile aram, egzersize göre çok daha iyi. Egzersiz yaparken de daha çok karın çalışmayı tercih ediyorum” dedi.

VÜCUDUN DENGESİNİ SAĞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Sözü alan Hazal ise, “Isınma hareketleri gerçekten çok önemli. Kalp atış hızını artırmak, kaslara giden kan akışını da hızlandırmak demek. Bu sayede kaslarımız da daha çok çalışıyor. Aynı zamanda egzersiz yaparken karın kaslarını güçlendirmek vücudun dengesini sağlamak için çok önemli” ifadelerini kullandı.

eaea

GÜNE ENERJİK BAŞLADIM

Hazal Nehir’in gösterdiği denge hareketlerinden birine eşlik ederken tökezleyen Itır Esen, denge konusunda kendisini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Senin antrenmanlarını da takip ediyorum. Hazal sana yetişmek için resmen emek sarf ediyorum. Sayende güne çok enerjik bir başlangıç yaptım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurduATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu
Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Ataizi'den olay itiraf! 'Babam böyle bir günün ardından terk etti beni'

İtirafıyla yürek dağladı! 'Babam terk etti...'

Gökhan Özoğuz kucak kucağa oturan çifte sahip çıktı! 'Korkunç bir cehalet ve bağnazlık'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

Hailey Baldwin'e reklam yağıyor! Fit vücuduyla dikkat çekti

Formunu koruyor! Bu hali markaların ilgisini çekti

Zeynep Nazlı Kayı formunun sırrını açıkladı

Formunun sırrını açıkladı

Kurt Cobain'in gitarı satıldı! İşte satıldığı fiyat

Kurt Cobain'in gitarı satıldı! İşte satıldığı fiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.