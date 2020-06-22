Itır Esen'in Instagram yayını olay oldu! Herkes onu izledi

Bir markanın Instagram hesabından yapılan canlı yayına yüzlerce kişi, Itır Esen’in Hazal Nehir’in gösterdiği hareketleri tekrarlamak için ter döktüğü anlar ilgiyle izledi. O anlarda açıklama yapan Esen, “Esneme hareketleri ile aram, egzersize göre çok daha iyi. Egzersiz yaparken de daha çok karın çalışmayı tercih ediyorum” dedi.

VÜCUDUN DENGESİNİ SAĞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Sözü alan Hazal ise, “Isınma hareketleri gerçekten çok önemli. Kalp atış hızını artırmak, kaslara giden kan akışını da hızlandırmak demek. Bu sayede kaslarımız da daha çok çalışıyor. Aynı zamanda egzersiz yaparken karın kaslarını güçlendirmek vücudun dengesini sağlamak için çok önemli” ifadelerini kullandı.

GÜNE ENERJİK BAŞLADIM

Hazal Nehir’in gösterdiği denge hareketlerinden birine eşlik ederken tökezleyen Itır Esen, denge konusunda kendisini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Senin antrenmanlarını da takip ediyorum. Hazal sana yetişmek için resmen emek sarf ediyorum. Sayende güne çok enerjik bir başlangıç yaptım” dedi.

