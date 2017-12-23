Ivana Sert, 'Antep yuvalaması' yaptı

Almanya'da doğup büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep'e gelen 'Simge' karakterini canlandıran İvana Sert'in, şehirde başına gelen komik olayların anlatıldığı, kültür çatışmalarından kaynaklanan sorunların mizahi dille aktarıldığı 'Antep Fıstığı' filminin çekimleri devam ediyor. Gaziantep'in kültürel açıdan hem Türkiye'ye, hem de dünyaya tanıtılmasının hedeflendiği filmin başrol oyuncusu Sert, bazı sahneler için kent mutfağının yemeklerini öğreniyor.

İvana Sert, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nde mutfağa girip şef Doğa Çiftçi ile kentin yapımı en zor yemeklerinden Antep yuvalaması yaptı. Eti yoğururken yorulan ve zaman zaman zorlanan İvana Sert, yoğun çaba harcadı.

"KASLARIM ÇIKTI"

Kadınların özellikle bayram sabahı için komşularıyla imece usulüyle yaptığı yuvalamaya, çorba denilmemesini isteyen İvana Sert, şöyle dedi:

"Çok güzel geçti. Bu yemeğe çorba denilmemeli. Ve neden çorba denilmemesi gerektiğini şimdi daha iyi anladım. Çünkü özellikle bu yemeği yapmak çok zor; kolay değil. Bayağı emek isteyen bir iş, zaman da istiyor. Ama çok eğlenceli ve sonuç muhteşem güzeldi, tadı harikaydı.