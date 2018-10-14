MAGAZİN

İvana Sert, kıskançlık krizine girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

Uzun süredir iş adamı Can Çelebi'yle birliktelik yaşayan Ivana Sert, önceki akşam kıskançlık krizine girerek bulunduğu mekanı terk etti.

İvana Sert, kıskançlık krizine girdi

Ivana Sert, önceki akşam sevgilisi Can Çelebi ile Sarıyer’de bulunan bir AVM’de akşam yemeği yedi. Yemek sonrası mekanda tek başına ayrılan Ivana Sert, karşısında bir anda gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı. Objektiflere gülümseyen Ivana Sert muhabirlerin,”Neden yalnız mekandan ayrılıyorsunuz?” sorusunu cevapsız bıraktı.

KISKANÇLIK KRİZİ!

Yoldan geçen taksiyi çeviren Sert, koşar adımlarla araca yöneldi. Milliyet’in haberine göre, yaklaşık bir saat sonra Can Çelebi, mekandan yalnız ayrıldı. İddiaya göre ikili mekanda kısa süreli bir kıskaçlık krizi yaşadı ve bu yüzden Ivana Sert mekanı terk etti.


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Anahtar Kelimeler:
İvana Sert can çelebi

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