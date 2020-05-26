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İyi Aile Çocuğu ne zaman çekildi? Kemal Sunal'ın İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 20:10 | Son Güncelleme

Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı İyi Aile Çocuğu bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Kemal Sunal'ın Kemal ve Cemal isimli kardeşleri canlandırdığı İyi Aile Çocuğu filminin yönetmenliğini ise Osman Seden üstlendi. 1978 yılında çekilen İyi Aile Çocuğu'nda Kemal Sunal'a Harika Avcı başrolde eşlik ediyor. İşte İyi Aile Çocuğu filmi konusu ve oyuncuları.

İyi Aile Çocuğu ne zaman çekildi? Kemal Sunal'ın İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir?

Kemal Sunal'ın ikiz kardeşlere hayat verdiği İyi Aile Çocuğu filmi bu akşam izleyicilerle buluşuyor. 1978 yılında ilk kez yayınlanmasına rağmen İyi Aile Çocuğu hala en sevilen filmler arasında yer alıyor.

İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU NEDİR?

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.

İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI

Kemal Sunal – Kemal / Cemal

Harika Avci – Oya

Sevil Üstekin – Ferdane

Açelya Aytaç – Necla

Saadet Gürses – Ayten

Ayben Aysu – Hülya

Ali Şen – Gerçek Baba


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