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İyi bir fotoğraf çekmenin herkesin bilmediği 6 sırrı

Pek çok insanın severek yaptığı işlerden biri fotoğraf çekmektir. Fotoğraf çekmek başlı başına bir sanat niteliği taşır. Fotoğrafçılık mesleğinde birbirinden farklı fotoğrafçılık türü bulunmaktadır. Kimi insanlar akıllı cep telefonlarını kullanarak, kimileri ise daha profesyonel makineler ile etkileyici fotoğraf kareleri çekmeye çalışmaktadır. Fotoğraf çekiminde bazı kritik noktalara dikkat edilmesi önemlidir. Peki, iyi bir fotoğraf çekmenin herkesin bilmediği 6 sırrı nedir?

İyi bir fotoğraf çekmenin herkesin bilmediği 6 sırrı
Duygun Sarpasan

Günümüzde her insanın gerek hobi olarak yaptığı gerekse iş olarak tercih ettiği çeşitli meslekler vardır. Bu mesleklerden biri fotoğrafçılık olarak karşımıza çıkar. Fotoğraf çekmek çeşitli güzel anıların ilerleyen zamanlarda hatırlanmasında büyük bir etkendir. Ancak bazı insanlar fotoğraf çekerken tercih ettikleri cihazdan ya da başka nedenlerden kaynaklı kalitesiz ya da düzgün olmayan fotoğraflarla karşılaşabilmektedir. Güzel bir fotoğraf karesi yakalamanın bilinmeyen bazı sırları mevcuttur.

İyi bir fotoğraf çekmenin herkesin bilmediği 6 sırrı nedir?

Fotoğrafçılık sanatı oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Gezi fotoğrafçılığından sokak fotoğrafçılığına, manzara fotoğrafçılığından doğa fotoğrafçılığına kadar pek çok farklı fotoğrafçılık alanı bulunmaktadır. Özellikle belgesel gibi programlarda gördüğümüz fotoğraf kareleri, vahşi yaşam fotoğrafçılığı alanına girmektedir. Fotoğraf çekerken bazı noktalara dikkat edilmesi, fotoğrafın daha güzel ve kaliteli olmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda iyi bir fotoğraf çekmenin herkesin bilmediği 6 sırrı şöyledir:

  1. Fotoğraf çekiminde arka planın çok karışık olması, asıl odaklanacak nesnenin kaybolmasına yol açabilmektedir. Bu yüzden çekim esnasında arka tarafın mümkün olduğunca yalın olmasına dikkat edilmelidir. Karmaşadan uzak sade bir arka plan ile harika fotoğraf kareleri yakalamak mümkündür.

  2. Fotoğraf çekerken ışık ayarlarının doğru bir şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Işık ayarlarında bir dengesizlik meydana geldiğinde ortaya bir kısmı karanlıkta kalmış olan fotoğraflar çıkabilir. Bununla beraber gece ayrı gündüz ayrı ışık ayarı yapılması gerekmektedir. Özellikle güneşli ve açık bir havada fotoğraf makinesinin ışığı ne ölçüde algılayacağını gösteren ISO değerinin mümkün olduğunca düşük tutulması önemlidir.

  3. Fotoğraf çekiminde çekilen alanın kadraja tam denk gelmesi gerekir. Altın oran olarak da ifade edilen bu durum fotoğrafların daha güzel görünmesini sağlar. Bu konuda yapılan en yaygın hatalardan biri çekilecek alanı kadrajın ortasına yerleştirmektedir. Aksine kadrajın ortasının soluna ya da sağına doğru yerleştirmek, ortaya daha kaliteli bir fotoğraf çıkmasında büyük bir etkendir.

  4. Fotoğraf çekerken efektlerden yararlanmak, fotoğrafın daha estetik bir görünüme sahip olmasında büyük bir role sahiptir. Ancak efekt kullanımının aşırıya kaçılmamasına dikkat edilmelidir. Çok fazla ve abartılı efekt kullanımı fotoğrafın doğallığından uzaklaşılmasına neden olabilmektedir.

  5. Fotoğraf çekerken yapay yansımaya yardımcı olan parlak noktaları veya su birikintisi gibi alanları kullanabilirsiniz. Bu noktada çekim açısının doğru bir şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Yapay yansımalar eşliğinde bir fotoğraf çekerken anlatılmak istenen konu daha ön plana çıkabilmektedir.

  6. Fotoğraf çekerken kullanılan nesnenin veya objenin doğru tercih edilmesi, fotoğrafın dikkat çekici olması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden fotoğraf çekimine başlamadan evvel hangi konuyu vurgulamak istediğinizi belirlemeniz gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf
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