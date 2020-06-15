İyi karpuz seçmek işte bu kadar basit! Bu 6 maddeye dikkat ederek...

Yaz aylarının gelmesiyle tezgahlarda karpuzlar da arz-ı endam ettiler. İçeriğinde bulunan C vitamini ve likopen gibi antioksidanlarla serinletirken aynı zamanda sağlığımızı da koruyor. %92'sinin su olması ve içeriğinin minerallerce zengin olması dolayısıyla karpuz, yaz ayları için doğanın bize sunduğu büyük bir armağan.

KIRMIZI VE SULUSU MAKBUL

İsterseniz pikniğe gidin, isterseniz evinize gelecek misafirler için bir meyve tabağı hazırlamayı düşünün. Eğer karpuz tercih edecekseniz kafanızda büyük bir soru işareti belirebilir: Acaba kelek çıkar mı? Düşünsenize, kırmızı lezzetli bir karpuz hayal ederken beyaz ve lezzetsiz bir karpuz çıktığını. Tam bir fiyasko. Piyango misali düşünebilirsiniz ama hayal kırıklığına uğratacak karpuz tüyolardan sonra imkansız. Ortamlarda hava atabileceğiniz bir konu daha olacak.

ÖNCELİKLE SAP

Karpuzun göbek bağı olan sapına dikkatle bakın.Eğer yeşilse bu onun erken hasat edildiğini ve olgunlaşmadığını gösterir. Aradığımız kahverengileşmiş bir sap. Bir tezgah karpuzdan gözümüzle kahverengi saplı olanları saptadık. Şimdi diğer işaretlere geçiyoruz.