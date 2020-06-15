İyi karpuz seçmek işte bu kadar basit! Bu 6 maddeye dikkat ederek...

Yaz aylarının gelmesiyle tezgahlarda karpuzlar da arz-ı endam ettiler. İçeriğinde bulunan C vitamini ve likopen gibi antioksidanlarla serinletirken aynı zamanda sağlığımızı da koruyor. %92'sinin su olması ve içeriğinin minerallerce zengin olması dolayısıyla karpuz, yaz ayları için doğanın bize sunduğu büyük bir armağan.
İsterseniz pikniğe gidin, isterseniz evinize gelecek misafirler için bir meyve tabağı hazırlamayı düşünün. Eğer karpuz tercih edecekseniz kafanızda büyük bir soru işareti belirebilir: Acaba kelek çıkar mı? Düşünsenize, kırmızı lezzetli bir karpuz hayal ederken beyaz ve lezzetsiz bir karpuz çıktığını. Tam bir fiyasko. Piyango misali düşünebilirsiniz ama hayal kırıklığına uğratacak karpuz tüyolardan sonra imkansız. Ortamlarda hava atabileceğiniz bir konu daha olacak.
Karpuzun göbek bağı olan sapına dikkatle bakın.Eğer yeşilse bu onun erken hasat edildiğini ve olgunlaşmadığını gösterir. Aradığımız kahverengileşmiş bir sap. Bir tezgah karpuzdan gözümüzle kahverengi saplı olanları saptadık. Şimdi diğer işaretlere geçiyoruz.
Evet, önce bu sorunun cevabına bir karar verelim. Daha sulu mu yoksa daha tatlı bir karpuz mu tercih edersiniz? Karar verdiyseniz karpuzun dişi mi yoksa erkek mi olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Oval ve uzun bir yapıya sahip karpuzlar erkektir ve daha sulu bir yapıya sahiptir. Yuvarlak olan ise dişi karpuzdur ve daha tatlıdır. Burada da anlaştık, şimdi kabuktaki işaretlere bakalım.
Şimdi karpuzu biraz evirip çevirmeniz gerekiyor. Karpuzun toprağa değdiği yerde sarı-beyaz bir leke oluşur. Bu leke ne kadar sarıysa karpuz o kadar lezzetlidir. Daha beyaz ise istediğiniz lezzeti yakalayamayabilirsiniz.
Karpuzun üzerinde ne kadar iz varsa o kadar iyi olgunlaşmış demektir. Etrafını çevirin, iyice bir inceleyin. Bu izler arı ve böceklerin oluşturduğu izlerdir. Tarlada daha çok kaldığını ve daha iyi olgunlaştığını, dolayısıyla daha lezzetli olduğunu gösterir.
Bu çizgiler birbirinden ne kadar net ayrılıyorsa karpuz o kadar olgundur. Renkleri birbirine karışmış, tam net ayrılmayan karpuzlardan yavaşça uzaklaşıyoruz. Ayrıca parlak değil, mat yüzeyli karpuz arıyoruz.
Bu kadar kriterden geçerek elenmeyen karpuzlar bir de düzgün şekle sahiplerse harika! Kucaklayıp kasaya doğru yol alabilirsiniz. Herkesin beğeneceği karpuzu seçtiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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