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İyi karpuz seçmek işte bu kadar basit! Bu 6 maddeye dikkat ederek...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Ağız tadıyla karpuz yiyebilmek için öncelikle içini göremediğimiz bu sert ve kalın kabuklu meyvenin iyisini seçmek gerekiyor. Kimileri bunu bir yetenek gibi görüp iyisini nasıl anladığını sır gibi saklıyor. Kimi vurarak, kimi tıklatarak iyi karpuzu seçtiğini öne sürüyor. Artık iyi karpuzun sırrı açığa çıkıyor! Siz de bir karpuz gurusu olabilirsiniz.

İyi karpuz seçmek işte bu kadar basit! Bu 6 maddeye dikkat ederek...

Yaz aylarının gelmesiyle tezgahlarda karpuzlar da arz-ı endam ettiler. İçeriğinde bulunan C vitamini ve likopen gibi antioksidanlarla serinletirken aynı zamanda sağlığımızı da koruyor. %92'sinin su olması ve içeriğinin minerallerce zengin olması dolayısıyla karpuz, yaz ayları için doğanın bize sunduğu büyük bir armağan.

KIRMIZI VE SULUSU MAKBUL

İsterseniz pikniğe gidin, isterseniz evinize gelecek misafirler için bir meyve tabağı hazırlamayı düşünün. Eğer karpuz tercih edecekseniz kafanızda büyük bir soru işareti belirebilir: Acaba kelek çıkar mı? Düşünsenize, kırmızı lezzetli bir karpuz hayal ederken beyaz ve lezzetsiz bir karpuz çıktığını. Tam bir fiyasko. Piyango misali düşünebilirsiniz ama hayal kırıklığına uğratacak karpuz tüyolardan sonra imkansız. Ortamlarda hava atabileceğiniz bir konu daha olacak.

ÖNCELİKLE SAP

Karpuzun göbek bağı olan sapına dikkatle bakın.Eğer yeşilse bu onun erken hasat edildiğini ve olgunlaşmadığını gösterir. Aradığımız kahverengileşmiş bir sap. Bir tezgah karpuzdan gözümüzle kahverengi saplı olanları saptadık. Şimdi diğer işaretlere geçiyoruz.

SULU MU, TATLI MI TERCİH EDERSİNİZ?

Evet, önce bu sorunun cevabına bir karar verelim. Daha sulu mu yoksa daha tatlı bir karpuz mu tercih edersiniz? Karar verdiyseniz karpuzun dişi mi yoksa erkek mi olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Oval ve uzun bir yapıya sahip karpuzlar erkektir ve daha sulu bir yapıya sahiptir. Yuvarlak olan ise dişi karpuzdur ve daha tatlıdır. Burada da anlaştık, şimdi kabuktaki işaretlere bakalım.

TOPRAĞA DEĞEN BÖLGEYE DİKKAT!

Şimdi karpuzu biraz evirip çevirmeniz gerekiyor. Karpuzun toprağa değdiği yerde sarı-beyaz bir leke oluşur. Bu leke ne kadar sarıysa karpuz o kadar lezzetlidir. Daha beyaz ise istediğiniz lezzeti yakalayamayabilirsiniz.

ÜZERİNDEKİ ÇİZİK İZLERİ

Karpuzun üzerinde ne kadar iz varsa o kadar iyi olgunlaşmış demektir. Etrafını çevirin, iyice bir inceleyin. Bu izler arı ve böceklerin oluşturduğu izlerdir. Tarlada daha çok kaldığını ve daha iyi olgunlaştığını, dolayısıyla daha lezzetli olduğunu gösterir.

YEŞİL-BEYAZ PİJAMA ÇİZGİLERİ

Bu çizgiler birbirinden ne kadar net ayrılıyorsa karpuz o kadar olgundur. Renkleri birbirine karışmış, tam net ayrılmayan karpuzlardan yavaşça uzaklaşıyoruz. Ayrıca parlak değil, mat yüzeyli karpuz arıyoruz.

DÜZGÜN ŞEKİLLİ

Bu kadar kriterden geçerek elenmeyen karpuzlar bir de düzgün şekle sahiplerse harika! Kucaklayıp kasaya doğru yol alabilirsiniz. Herkesin beğeneceği karpuzu seçtiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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