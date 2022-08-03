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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Çankırı ve Çorum'da konuştu

03.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Çankırı ve Çorum'da konuştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Çankırı ve Çorum'da gündeme ve parti çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Yüksel, partisinin Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, halkın kendisiyle çözüm üreterek, ülkeyi bulunduğu durumdan kurtarmak için yollarda olduklarını söyledi.

Genel Başkanlarının iki yıldır ülkeyi karış karış gezdiğini belirten Yüksel, "Bizler de gidiyoruz, 'bize oy verin' demiyoruz, bunu özellikle söylemek isterim. Çünkü insanlardan siyasetçilerin bir şeyler isteyebilmesi için o insanları dinlemesi gerekiyor. Onları dinliyoruz, Genel Başkanımızın selamını götürüyoruz, sıkıntıları nedir, neler bekliyorlar ama emin olun biraz sonra burada da esnaf, pazar ziyaretlerimiz olacak ben o kadar alıştım ki bir dokunup bin ah işitiyoruz." dedi.

İktidarın politikalarını da eleştiren Yüksel, ülkenin her tarafının, her bölgesinin, her insanın kendileri için bir olduğunu, kimsenin kimseye üstün olmadığını kaydetti.

Yüksel, daha sonra Çorum'da partililerle bir araya geldi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda partililere seslenen Yüksel, Kadın Politikaları Başkanlığı olarak ülke genelinde dört aydır yoğun bir program yürüttüklerini söyledi.

İYİ Parti'nin en ücra köşelere kadar ulaşıp ulaşmadığını yerinde tespit etmek istediklerini vurgulayan Yüksel, gezilerde İYİ Parti'nin ülke gündemine bakış açısını, kadın politikalarını, neden iktidar olmak istediklerini hem vatandaşlara hem teşkilatlara anlattıklarını aktardı.

Ziyaretlerde ayrıca illerle ilgili raporlar hazırladıklarını bildiren Yüksel, "Kalkınma Politikaları Başkanlığımız, Ekonomi Politikaları başkanlığımızın, 81 ile ayrı ayrı hazırladığı kalkınma projeleri var. Çorum'un, Çankırı'nın, Karadeniz illerinin, her ilin kendine has sorunları tespit edilmiş ve nasıl kalkınır, illere neler yapılmalıdır konusunda çok detaylı politikalar üretildi." diye konuştu.

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