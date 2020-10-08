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İyi ve kaliteli çay paketi açar açmaz kendini belli eder! Bunu görüyorsanız...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
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İyi demlenmiş taze bir çaya kimse hayır demez. Günün her saatine eşlik edebilecek olan çayın iyisini anlamanın çok basit yolları var. İşte çayın kalitesini anlamanın püf noktaları...

İyi ve kaliteli çay paketi açar açmaz kendini belli eder! Bunu görüyorsanız...

Türk halkının kırmızı çizgilerinden biri de çaydır. Sabah kahvaltıda başlayan çay sevdası akşam yemeği sonrasına kadar devam eder. Mis gibi kokan taze çayın yerini ise hiçbir şey tutamaz. Lezzetli demleme çay için çayın kalitesi çok önemlidir. Çay cenneti olan ülkemizde kaliteli çayı bulmak için size vereceğimiz püf noktalara dikkat etmelisiniz. İşte iyi çayı anlamanın yolları...

ÇAY PAKETİNİ AÇARKEN

Çayı satın aldıktan sonra paketi açarken dikkat edin. Çay paketini açtığınızda eğer bir toz bulutu saçılıyorsa etrafa o çayı kullanmamalısınız.

ÇAYIN KOKUSU

Lezzetiyle birlikte çayın kokusu da çok sevilir. Kaliteli çay demlenirken etrafa mis gibi bir koku salar. Alacağınız o koku da çayın kalitesi hakkında size ipuçları verir. Demlemeden önce çayı bir koklayın. Eğer sert ve ağır bir koku geliyorsa o çayı kullanmayın. Muhtemelen o çay bayattır. Kaliteli çayın kokusu yumuşak, ferah ve hafiftir.

ÇAY TANELERİNİN BOYU

Çayın iyi olup olmadığı yapraklarının boyundan da anlamanız mümkün. Çay yapraklarının boyu aynı ve koyu renkte olmalı. Ayrıca içinde ip ya da toz parçası olmamalı. Aksi takdirde kalitesiz bir çay demektir.

KIVRIMI

Çayın kalitesini anlamanın bir başka yolu ise yaprağın şekline bakmaktan geçer. Çay yapraklarının şekillerinin düz değil, kıvrımlı olması şarttır. Bükülmüş, parlak ve kıvrımlı yaprakları olan bir çay iyi bir çay içeceğiniz anlamına gelir.

İYİ ÇAY NASIL DEMLENİR?

Suyu kaynatıp çayın üzerine koymak basit bir işlem gibi görünse de iyi çay demlemek için bazı püf noktaları vardır.

  • Kullandığınız suyun temiz içme suyu olması gerekir. Daha önceden kaynatıp soğuyan suyu kullanmamalısınız.
  • Çayın tadını tam olarak almanız açısından metal demlikler yerine porselen tercih etmelisiniz.
  • Çayı demleyin ve rengine bakın. Parlak ve partikülsüz bir çay görüyor olmanız gerekir.

Çayı nasıl demlediğiniz de çok önemli.

  • Su çaydanlıkta kaynarken demliği içi boş bir halde koyun ve ısıtın.
  • Su kaynadıysa, ocağı kapatın.
  • Fokurdama sona erdiğinde, demliğe suyu uzak bir mesafeden dökün.
  • 20 dakika kadar bekleyin. Artık çayınızı afiyetle içebilirsiniz.
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