İri zıt anlamlısı nedir? İrinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanım

İri kelimesi Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "büyük, kaba" anlamında kullanılan érig/irig kelimesinden evrilmiştir. Zaman içerisinde kelimelerde görülen é- > i- değişimi ve son sesteki /g/ sesinin düşmesiyle iri hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre iri sözcüğünün bazı anlam özellikleri bulunur. Bu açıdan bakıldığı zaman iri sözcüğünün kendine özgü olan bir adet anlamı bulunur. Türkçedeki pek çok kelimeye göre daha az anlam kapasitesine sahip olan bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir: "Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan"

İri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

İri sözcüğü cümlede genellikle bir ismin önüne gelir ve o ismi nitelemekle görevlidir. Bu bağlamda iri kelimesi cümle içinde sıfat olarak kullanılır. Anlam bakımından çok geniş bir kelime olmayan iri kelimesi yalnızca gerçek anlamıyla kullanılan bir tane anlamı vardır. İrinin zıt anlamlısı olan kelime de iri ile tam karşıt anlamı içerir. Cümle içinde kullanıldığı zaman iri ile karşıt anlamlı olarak kullanılır ve aynı cümle içerisinde de kullanılabilir. İri zıt anlamlısı olan kelime:

İnce

İrinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler birbirleriyle karşıt anlamları ifade eden kelimelere verilen isimdir. Dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamlısı bulunur. Bunlardan biri de iri sözcüğüdür. Türkçede yer alan kelimelerin bazıları günlük yaşamda çok kullanılırken bazılarının kullanılma sıklığı daha az olarak karşımıza çıkar. İri kelimesi de çok sık kullanılsa da tek anlama sahip olan kelimelerden biridir. İrinin zıt anlamlısı ince kelimesidir ve cümle içinde kullanıldığı zaman iri ile tam zıt anlamı ifade eder. Zıt anlamlı kelimeler örnek cümleler ile açıklandığı zaman daha kolay anlaşılır. İri kelimesinin zıt anlamı olan ince kelimesiyle örnek cümleler: