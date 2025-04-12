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'İyilik dükkanı' kitabı 5.6 milyon çocuğa okutulmuştu: O kitaplarda 36 ayrı suç tespit edildiği iddiaları gündem oldu!

6 ila 10 yaş arasındaki ilkokul öğrencisine “İstanbul Okuyor, Ben Okuyorum” projesi kapsamında okutulan kitaplarda velilerin şikayetleri olmuştu. “Küfür, argo, alkol kullanımı, çocuk yaşta evlilik kadına şiddet, intihara özendirme” gibi 36 ayrı suç tespit edildiği iddia edildi. Velilerin şikayetlerini CİMER'e taşıyacakları bildirildi.

'İyilik dükkanı' kitabı 5.6 milyon çocuğa okutulmuştu: O kitaplarda 36 ayrı suç tespit edildiği iddiaları gündem oldu!
Doğukan Akbayır

Sözcü TV'de yer alan habere göre, "İstanbul Okuyor, Ben Okuyorum" projesi kapsamında önerilen VakVak Yayınları’ndan çıkan İyilik Dükkanı adlı kitap ilkokul öğrencilerine tavsiye edilmişti. Kitap İstanbul’daki 6-10 yaş arası 5.6 milyon ilkokul öğrencisine okutuldu. Fakat kitap hakkında veliler şikayette bulunmuş ve kitap eğitim uzmanlarına inceletilmişti.

36 AYRI SUÇ TESPİT EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İyilik Dükkanı adlı kitapta; anne, baba, babaanne, öğretmenler ve sınıf arkadaşlarına karşı öğrencilerin kaba, saba ifadeler kullanması, yalan söylemesi, kurnazlık yapması, akranlarına ve hayvanlara karşı şiddetin sıradanlaştırıldığı saptandı.

Ortaokul öğrencilerine önerilen Mustafa Kutlu’nun, Uzun Hikaye adlı kitabı da incelendi.

Eğitimciler, “İntihar etme, kadına şiddet, alkol kullanımı, küfür, argo, kız kaçırma, ortaokul çağında kaçıp evlenme, sigara kullanımı, okulu değersizleştirme, kadına hakaret” içeren 36 ayrı suç unsuru tespit etti.

Türk Dil Kuralları’na aykırı olan kitapta, ‘tren’ yerine 10 ayrı yerde ‘tiren’ diye yazılırken, “Kıravat, filim, tüfenk’ gibi çok sayıda hatalı kelime belirlendi.

ŞİKAYETLER CİMER’E TAŞINACAK

Yazar Mevlana İdris’in, “İstanbul Okuyor, Ben Okuyorum” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine 11 kitabının tavsiye edildiği görüldü.

Aileler ve eğitimciler, ilkokul öğrencilerine İyilik Dükkanı ve ortaokul öğrencilerine de Uzun Hikaye kitaplarının okutulmamasının durdurulması için CİMER’e şikayet edeceklerini söyledi.

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