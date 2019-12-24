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İyilik İçin Sanat Derneği yararına yıl sonu sergisi düzenlenecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 24.12.2019 18:00 | Son Güncelleme

İyilik İçin Sanat Derneği yararına yıl sonu sergisi düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - İyilik İçin Sanat Derneği adına düzenlenen farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinin yer alacağı yıl sonu sergisi 26 Aralık'ta açılacak.

F Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek sergide, İyilik İçin Sanat Derneğinin yürüttüğü "Pasajda Bir Yıl" ve "Anadolu'dan İzlenimler" projelerine katılan sanatçıların yanı sıra Devrim Erbil ve Malik Bulut'un aralarında bulunduğu birçok sanatçının eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergi, 11 Ocak 2020'ye kadar açık kalacak.

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İyilik İçin Sanat Derneği

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