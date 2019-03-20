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İyot boy uzatır mı? İyotun faydaları nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 20.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Vücut sağlığınının korunmasında en etkili maddelerin başında gelen iyot, tüm dünyada küresel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de de durum farklı değil. Türkiye’de insanların yüzde 99,9’u iyot eksikliği çekiyor. Vücudumuz tarafından üretilmeyen, besin yolu ile temin ettiğimiz iyotun eksikliğinde birçok hastalığın oluşmasının yanı sıra zeka geriliği ve yenidoğan bebeklerde ölüm riskini de artıyor.

İyot boy uzatır mı? İyotun faydaları nelerdir?

Dünya’da yaklaşık üç milyar insanın iyot eksikliği çektiğini belirten Ageless Clinic Koruyucu Tıp Uzmanı Dr. Ali Fuat Aytekin,” İyot aslında bir ilaçtır. Onsuz yaşanmaz. Boy uzatır, zeka geliştirir, kansere yakalanmamak için en önemli etkenlerin başında gelir. Bir radyasyon olsa ya da bomba atılsa sizi koruyacak olan tek madde iyottur” dedi.

Troid bezinden hormon salgılanması için çok önemli bir madde olan iyotun günlük alınması gereken miktarı toplu iğne başı kadar. Vücudumuz için bu kadar gerekli olan mineralin gebelikte iki kat daha fazla daha ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Dr. Aytekin, “Tiroid bezi beynin emir eridir. Anne kendi metebolizmasını ve tiroit bezini ayarlarken bebeğin de tiroit bezi çalışmaya başlar. Çocuğun boyunun uzaması ona bağlıdır. Tiroit beziniz ne kadar iyi çalışırsa büyüme hormonunuz da o denli iyi çalışıyor demektir. Aynı zamanda iyot çocukta zeka seviyesini artıran en önemli etkenlerdendir. İyotun çocuktaki zeka seviyesini yüzde 11,5 oranında artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı’’ dedi.

JAPONLAR BOYUNU İYOTLA UZATTI

Sağlıklı yaşam formulünde iyotun çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Dr. Aytekin sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’İyot hep göz ardı edilen bir madde. Japonlar iyotu keşfetti; halkının boyunu uzattı. İyot'a neden ihtiyacımız var; ya da iyotsuz yaşanır mı? İyotsuz yaşanmaz. İyot birçok kanser türünün önlenmesinde bir numara ilaçtır, bir numaralı maddedir. İyot tiroit bezini çok iyi çalıştırır, prostat ve meme kanserini engeller. Mental berraklıgı sağlar. Yani zeka seviyesinin daha yüksek olmasını sağlar. Ama artık topraklarımızda iyot bitti. İnsanlar deniz kenarında yaşıyoruz iyot alıyoruz diye düşünüyorlar; bu tamamen yanlış. Deniz kenarında yaşayıp iyot buharını koklayabilmek ve alabilmek için o bölgenin içerisinde petrol havzalarının olması gerekir.

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iyot eksikliği iyot

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