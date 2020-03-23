Izabel Goulart karantinada olsa da sporunu aksatmıyor

Yarattığı kaos ile gündelik hayatı neredeyse yaşanmaz hale getiren koronavirüsü yüzbinlerce insanı hasta ederken yaşanan ölümler milyonlarca insanın korku duymasına yol açıyor.

Virüsün yayılmaması adına başlatılan 'evinizde kalın' çağrısına uyan isimlerden biri de 1984 doğumlu Brezilyalı model Izabel Goulart oldu.

Fiziğini korumak adına gündelik hayatında yoğun bir şekilde spor yapan Goulart, karantina sürecinde evine hapsolmuş olsa da sporunu aksatmıyor.

Goulart, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda evinin kapısında barfiks çekerken görülüyor. Güzel model bu görüntüyü ‘mazeret yok’ notuyla paylaştı.

