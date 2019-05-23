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İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 23.05.2019 22:10 | Son Güncelleme

Evlilik programıyla adını duyuran Naz Mila dünyaevine girdi. Mila, nikah sırasında çekilen videoyu da Instagram'dan paylaştı.

Katıldığı izdivaç programındaki açıklamalarıyla adını duyuran Naz Mila sonunda muradına erdi. Bir süredir birlikte olduğu Gürkan isimli sevgilisiyle evlenen Mila takipçilerine müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahtan çekilen videoyu paylaşan Naz Mila, "Evlenme programında evlenmedim ama kendim bakın nasıl bir koca buldum. Evet evlenemezsin dediler evlendim. Hem de beni çok güzel seven bana özel hissettiren her istediğimi tek kelimemle önüme sunan en önemlisi de benim sevdiğim adamla çok mutluyum senin gibi bir eşe sahip olduğum için." notunu ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila izdivaç evlilik

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sonunda kurtulduk bu gacıdan
o kadar adaydan süzülüp geldi sana damat hayırlı olsun :D
nasil bir nefis yoksunu bulacak mrk etmistim
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