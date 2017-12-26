İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

RTÜK'ün televizyon kanallarına getirdiği yasak sonrası evlendirme programlarını Youtube kanalında yayınlamaya başlayan Seda Sayan ve Uğur Arslan, gelin adaylarına yaptırdıkları ile sınırları zorlamaya devam ediyor.

Programın son yayınlanan tanıtım jeneriğinde gelin adayları beğendikleri damat adayı için canlı yayında rekabete tutuşuyor. Birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanan gelin adayları, sonunda damat adaylarını etkilemek için dans figürlerini konuşturmaya başlıyor.