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İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

DİZİ HABERLERİ | 26.12.2017 14:19 | Son Güncelleme 1 saat önce

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programında gelin adayları, beğendikleri erkeği elde etmek için dans figürlerini sergiledi.

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

RTÜK'ün televizyon kanallarına getirdiği yasak sonrası evlendirme programlarını Youtube kanalında yayınlamaya başlayan Seda Sayan ve Uğur Arslan, gelin adaylarına yaptırdıkları ile sınırları zorlamaya devam ediyor.

Programın son yayınlanan tanıtım jeneriğinde gelin adayları beğendikleri damat adayı için canlı yayında rekabete tutuşuyor. Birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanan gelin adayları, sonunda damat adaylarını etkilemek için dans figürlerini konuşturmaya başlıyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BU SAÇMA PROGRAMLAR NE ZAMAN YAYINDAN KALDIRILACAK ACABA?...
biri şu rezilliğe dur desin artık
işte böyle şeylerle gelin uuu ye
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