İzel-Çelik-Ercan yıllar sonra yeniden buluştu! Birlikte konser verecekler

Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi’den oluşan grup yıllar sonra yeniden hayranlarıyla buluşacak. 1991 yılında yayınladıkları albümle popülerliği yakalayan ve ancak bir yıl sonra dağılan İzel-Çelik-Ercan grubu, konserle yeniden buluşacaklarını müjdeledi.

Grup üyeleri düzenledikleri basın toplantısında 25 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava'da verecekleri konserle yeniden buluşacaklarını müjdeledi.

"SEVENLERİMİZE HAKSIZLIK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK"

Ercan Saatçi "Yaklaşık 31 yıl sonra kısa bir boşluk diyelim yeniden birlikteyiz. Hem kendimize, hem de bizi sevenlere haksızlık ettiğimizi düşündük. Konserlerle başlayacağız" dedi. İzel ise, "30 sene geçmesine rağmen yeniden bir araya gelmesi yönünde bu kadar talep gören ilk grubuz" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SHOW'A KONUK OLMUŞLARDI

Ünlü sanatçılar, grubun 20'nci yılı anısına 'Beyaz Show'a konuk olmuştu. Çelik, daha sonra katıldığı bir televizyon programında grubun İzel yüzünden dağıldığını iddia etmiş, ünlü şarkıcının disiplinsiz olduğunu belirterek, "Ondan benim için bir cacık olmaz" ifadelerini kullanmıştı.





