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İzel kimdir, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu İzel kaç yaşında?

23.01.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu programın yeni bölüm konuklarından biri sanatçı İzel oldu. Peki İzel kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı...

İzel kimdir, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu İzel kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından birisi İzel oldu. Sesi ve yorumuyla gündeme gelen sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. İşte hayatı...

İZEL KİMDİR?

29 Nisan 1969 tarihinde Yalova'da dünyaya gelen İzel, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur ve üç telli kemençe eğitimi almıştır. Okul ve cemiyet korolarında çok kez yer alan isim, müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım atmıştır. Daha sonra Eurovision Türkiye elemelerine ilk olarak 1989'da Neco'nun seslendirdiği 'Fora Fora' şarkısında Neco'ya vokalist olarak eşlik etmiştir.

1990 yılında bu kez tek başına 'Selam Yabancı' şarkısıyla elemelere katılmış ve 1 puanla sonuncu olmuştur. Nihayet Türkiye'yi, 1991 senesinde, İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Can Uğurluer ve Reyhan Karaca ile birlikte seslendirdiği İki Dakika adlı şarkı ile temsil etmiştir.

İzel, 1994 senesinde Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Burak Kut, Ercan Saatçi, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve Seden Gürel'le beraber seslendirmiş olduğu ve müziğini yaptığı Biz Hep Böyleyiz şarksıyla birincilik ödülünün sahibi olmuştur. Bu arada Grup Vitamin'in 1990-1991 arasındaki ilk kadrosunda yer almış ve grubun ilk albümünde bulunan 'Bol Vitamin', 'Bir Derste' ve 'Özgün Müzik' şarkılarında vokal yapmıştır.

1991 yılının sonlarına doğru üç üniversite öğrencisi, Ajda Pekkan'la Almanya'ya ön grup olarak turneye çıkmıştır. Bu üç genç, ülkelerine döndüklerinde bir anda ünlü oldu. Duruma bakıp bir albüm çıkardılar ve albüm bir milyon barajını aşmayı başardılar. Aralarından Çelik Erişçi gruptan ayrıldı. İzel ve Ercan Saatçi bir albüm daha yaptılar.

İzel'in ilk solo albümü Adak, 1995 senesinde çıktı. İkinci albümü Emanet ise 1997'de çıktı. Üçüncü albümü Bir Küçük Aşk, 1999'da çıktı ve 2001'de Bebek adlı dördüncü albümünü çıkardı.

İZEL ALBÜMLERİ

Kendiliğinden Olmalı (2019) Arpej Yapım

Özledim (İzel-Çelik-Ercan) (1991) Raks Müzik

İşte Yeniden (İzel-Ercan) (1993) Raks Müzik

Adak (1995) Raks Müzik

Jazz Nağme (2010) Poll Production

Aşk En Büyüktür Her Zaman (2012) Poll Production

Emanet (1997) Raks Müzik

Bir Küçük Aşk (1999) Universal Müzik

Bebek (2001) Universal Müzik

Şak (2003) Co-İz Prodüksiyon

Bir Dilek Tut Benim İçin (2005) Avrupa Müzik

Işıklı Yol (2007) Avrupa Müzik


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