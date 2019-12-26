İzel nasıl kilo verdiğini açıkladı!

Ünlü şarkıcı İzel, son günlerde verdiği kilolarla gündemde. Ünlü şarkıcının, kilo vermek için mide ameliyatı geçirdiği iddia edilmişti.

BEYİN GÜCÜYLE ZAYIFLAMIŞ

Ünlü şarkıcı, iddialara "Mide ameliyatı ile zayıfladığımı söylüyorlar. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Öncelikle sağlık açısından böyle bir şeye asla kalkışmam. Ben 2020 ile anlaşma yaptım. Müzikal anlamda üretmeye devam ediyorum. Sanat hayatımın en güzel yılının 2020 olacağına inanıyorum." diyerek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, sahnedeyken çok mutlu olduğunu bunun da kilo vermesine yardımcı olduğunu belirterek "Beyin gücümle kendimi zayıf olduğuma inandırdım ve böylelikle kendimi rahatlattım" dedi. (gecce)

