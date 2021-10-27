Lezzeti ikiye katlayacak! Et ve tavuk ızgaralar için birbirinden nefis sos tarifleri

Büyükten küçüğe herkesin beğenerek yediği et ve tavuk ızgarayı, ev ortamında ya da sevdiklerinizle birlikte toplanıp vakit geçireceğiniz özel günlerde hazırlamak ayrı bir keyif. Peki alışılagelmiş ızgara yemeklerine ufak dokunuşlar yaparak eşsiz lezzetler yaratmaya ne dersiniz? İşte, tadına doyamayacağınız yemekler yapmak için sos tarifleri...

DOMATESLİ IZGARA ET ve TAVUK SOSU

MALZEMELER

3 domates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1.5 veya 2 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

3 tatlı kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Pul biber

Kekik

Nane

HAZIRLANIŞI

Soğan ve sarımsakları yemeklik doğrayıp sıvı yağda soteleyin.

Soyup rendelediğiniz domatesleri ekleyip pişirin.

Pişirme işleminden sonra salçayı ekleyin.

Suyunu hafif çektikten sonra tuzu ve baharatları ilave edin.

Malzemeleri karıştırın ve ardından ocaktan alın.

Oda sıcaklığına gelen sosu buzdolabına kaldırın ve soğuk servis yapın.

BALLI HARDAL SOS

MALZEMELER

1 yemek kaşığı hardal

5 diş sarımsak

1.5 tatlı kaşığı bal

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım limon suyu

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Sarımsakları soymadan alüminyum folyo içerisine yerleştirin.

Yağ, tuz ve karabiberi ilave edin ve hava almamasını sağlayarak folyoyu kapatın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

Hardal, yumurta sarısı, tuz ve limon suyunu bir kaba ekleyerek çırpın.

Zeytinyağını belirli aralıklarla azar azar karışıma dökerek çırpmaya devam edin.

Ara vermeden 2 dakika boyunca çırpın ve balı ilave edin.

Karışımınızı yumuşak bir kıvama gelene dek çırpın.

Fırından çıkardığınız yumuşayan sarımsakları kabuklarından ayırarak karışımın içerisine ekleyin.

Sarımsaklar ezilip kaybolana kadar karıştırmaya devam edin.

Hava almayacak şekilde buzdolabında muhafaza ederek, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

FRANSIZ USULÜ KREMALI MANTAR SOS

MALZEMELER

Yarım kilo taze mantar

2 adet soğancık

1 paket krema

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Karabiber

Tuz

HAZIRLANIŞI