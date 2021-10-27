Lezzeti ikiye katlayacak! Et ve tavuk ızgaralar için birbirinden nefis sos tarifleri

Büyükten küçüğe herkesin beğenerek yediği et ve tavuk ızgarayı, ev ortamında ya da sevdiklerinizle birlikte toplanıp vakit geçireceğiniz özel günlerde hazırlamak ayrı bir keyif. Peki alışılagelmiş ızgara yemeklerine ufak dokunuşlar yaparak eşsiz lezzetler yaratmaya ne dersiniz? İşte, tadına doyamayacağınız yemekler yapmak için sos tarifleri...
MALZEMELER
3 domates
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1.5 veya 2 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
3 tatlı kaşığı sıvı yağ
Karabiber
Pul biber
Kekik
HAZIRLANIŞI
Soğan ve sarımsakları yemeklik doğrayıp sıvı yağda soteleyin.
Soyup rendelediğiniz domatesleri ekleyip pişirin.
Pişirme işleminden sonra salçayı ekleyin.
Suyunu hafif çektikten sonra tuzu ve baharatları ilave edin.
Malzemeleri karıştırın ve ardından ocaktan alın.
MALZEMELER
1 yemek kaşığı hardal
5 diş sarımsak
1.5 tatlı kaşığı bal
1 adet yumurta sarısı
1 çay bardağı zeytinyağı
Yarım limon suyu
Tuz
HAZIRLANIŞI
Sarımsakları soymadan alüminyum folyo içerisine yerleştirin.
Yağ, tuz ve karabiberi ilave edin ve hava almamasını sağlayarak folyoyu kapatın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
Hardal, yumurta sarısı, tuz ve limon suyunu bir kaba ekleyerek çırpın.
Zeytinyağını belirli aralıklarla azar azar karışıma dökerek çırpmaya devam edin.
Ara vermeden 2 dakika boyunca çırpın ve balı ilave edin.
Karışımınızı yumuşak bir kıvama gelene dek çırpın.
Fırından çıkardığınız yumuşayan sarımsakları kabuklarından ayırarak karışımın içerisine ekleyin.
Sarımsaklar ezilip kaybolana kadar karıştırmaya devam edin.
MALZEMELER
Yarım kilo taze mantar
2 adet soğancık
1 paket krema
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Karabiber
HAZIRLANIŞI
Mantarları uzun şekilde doğrayın.
Tereyağını tavada eritin.
Eriyen yağın içerisine unu ilave ederek kavurun.
Rengi değişen una soğanları ekleyerek yumuşayana kadar pişirin.
Doğradığınız mantarları ilave edip pişirmeye devam edin.
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