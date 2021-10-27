YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Lezzeti ikiye katlayacak! Et ve tavuk ızgaralar için birbirinden nefis sos tarifleri

Lezzeti ikiye katlayacak! Et ve tavuk ızgaralar için birbirinden nefis sos tarifleri

27.10.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfaklarda önemli bir yere sahip olan et ve tavuk ızgara tarifleri, farklı soslarla bir araya gelerek sofralarınızı süslemeye devam ediyor. Çeşitli malzemeleri harmanlayıp birbirinden lezzetli soslar hazırlayarak ızgara keyfini iki katına çıkarabileceğinizi biliyor muydunuz? Oldukça kolay bir şekilde hazırlanan sos tarifleri ile gönülleri fethetmeye hazır olun!

Lezzeti ikiye katlayacak! Et ve tavuk ızgaralar için birbirinden nefis sos tarifleri

Büyükten küçüğe herkesin beğenerek yediği et ve tavuk ızgarayı, ev ortamında ya da sevdiklerinizle birlikte toplanıp vakit geçireceğiniz özel günlerde hazırlamak ayrı bir keyif. Peki alışılagelmiş ızgara yemeklerine ufak dokunuşlar yaparak eşsiz lezzetler yaratmaya ne dersiniz? İşte, tadına doyamayacağınız yemekler yapmak için sos tarifleri...

DOMATESLİ IZGARA ET ve TAVUK SOSU

MALZEMELER

  • 3 domates

  • 1 adet soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 1.5 veya 2 tatlı kaşığı biber salçası

  • Tuz

  • 3 tatlı kaşığı sıvı yağ

  • Karabiber

  • Pul biber

  • Kekik

  • Nane

HAZIRLANIŞI

  • Soğan ve sarımsakları yemeklik doğrayıp sıvı yağda soteleyin.

  • Soyup rendelediğiniz domatesleri ekleyip pişirin.

  • Pişirme işleminden sonra salçayı ekleyin.

  • Suyunu hafif çektikten sonra tuzu ve baharatları ilave edin.

  • Malzemeleri karıştırın ve ardından ocaktan alın.

  • Oda sıcaklığına gelen sosu buzdolabına kaldırın ve soğuk servis yapın.

BALLI HARDAL SOS

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 5 diş sarımsak

  • 1.5 tatlı kaşığı bal

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • Yarım limon suyu

  • Tuz

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Sarımsakları soymadan alüminyum folyo içerisine yerleştirin.

  • Yağ, tuz ve karabiberi ilave edin ve hava almamasını sağlayarak folyoyu kapatın.

  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

  • Hardal, yumurta sarısı, tuz ve limon suyunu bir kaba ekleyerek çırpın.

  • Zeytinyağını belirli aralıklarla azar azar karışıma dökerek çırpmaya devam edin.

  • Ara vermeden 2 dakika boyunca çırpın ve balı ilave edin.

  • Karışımınızı yumuşak bir kıvama gelene dek çırpın.

  • Fırından çıkardığınız yumuşayan sarımsakları kabuklarından ayırarak karışımın içerisine ekleyin.

  • Sarımsaklar ezilip kaybolana kadar karıştırmaya devam edin.

  • Hava almayacak şekilde buzdolabında muhafaza ederek, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

FRANSIZ USULÜ KREMALI MANTAR SOS

MALZEMELER

  • Yarım kilo taze mantar

  • 2 adet soğancık

  • 1 paket krema

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • Karabiber

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Mantarları uzun şekilde doğrayın.

  • Tereyağını tavada eritin.

  • Eriyen yağın içerisine unu ilave ederek kavurun.

  • Rengi değişen una soğanları ekleyerek yumuşayana kadar pişirin.

  • Doğradığınız mantarları ilave edip pişirmeye devam edin.

  • Mantarlar yumuşadıktan sonra krema, karabiber ve tuz ekleyerek birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hafif tatlı arayanlar için en kolay tarif: İncir uyutmasıHafif tatlı arayanlar için en kolay tarif: İncir uyutması
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Pezik turşusu nasıl yapılır?Pezik turşusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

Her et yemeğine yakışan sos! Lezzeti arşa çıkartıyor

Her et yemeğine yakışan sos! Lezzeti arşa çıkartıyor

Güvendiğiniz etten kendi kıymanızı yapabilirsiniz

Güvendiğiniz etten kendi kıymanızı yapabilirsiniz

Evde mangal keyfi nasıl yapılır?

Evde mangal keyfi nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.