Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İzlenme için engelli adamın o hallerini kullandı! O anlar sosyal medyada infial yarattı

YouTuber Taylan Özgüç Danyıldız'ın, engelli birey Mustafa Başaran’la çektiği ve kişisel mahremiyete saygı göstermeden yayınladığı video, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, saygısız içerik nedeniyle Danyıldız’a eleştirilerini yağdırdı.

İzlenme için engelli adamın o hallerini kullandı! O anlar sosyal medyada infial yarattı
Çiğdem Sevinç

Sosyal medyada Testo Taylan adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız, Youtube kanalında paylaştığı videolar ile son günlerde tartışmaların odağı olmaya devam ediyor.

Ekran görüntüsü 2025-06-16 165501

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Danyıldız, son videosunu 'Kadıköy Boğası' olarak bilinen Mustafa Başaran ile çekti. 'Kadıköy Boğası ile denizin ortasında' başlığı ile paylaştığı videoda engelli birey Başaran'ın başına gelenleri kesmeden sosyal medyadan paylaştı. O anlar izleyenlerin tepkisini çekti. Kişinin mahremine saygı duymadan saygısızca paylaşılan o anlar ksıa sürede sosyal medyada infial yarattı.

İŞTE O ANLARA GELEN BAZI YORUMLAR:

Ekran-görüntüsü-2025-06-16-163437

Ekran-görüntüsü-2025-06-16-163550

Ekran-görüntüsü-2025-06-16-163951

MD

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Mersin... Yine köpek balığı görüntüsü! Yer: Mersin... Yine köpek balığı görüntüsü!
5 bin yıl önceye ait! Üretebilmek için...5 bin yıl önceye ait! Üretebilmek için...

Anahtar Kelimeler:
youtube Kadıköy Boğa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran'ın askeri kabiliyeti yok mu edildi? Savaşın kaderini değiştirecek açıklama! "Tam hava üstünlüğü kuruldu"

İran'ın askeri kabiliyeti yok mu edildi? Savaşın kaderini değiştirecek açıklama! "Tam hava üstünlüğü kuruldu"

Cübbeli Ahmet, Malatya'daki zirai donun “nedenini” açıkladı!

Cübbeli Ahmet, Malatya'daki zirai donun “nedenini” açıkladı!

Elon Musk'ın trans kızı dansıyla damga vurdu

Elon Musk'ın trans kızı dansıyla damga vurdu

5 bin yıl önceye ait! Üretebilmek için...

5 bin yıl önceye ait! Üretebilmek için...

Fenomen kadın canlı yayında defalarca bıçaklandı! Herkes o anları izledi

Fenomen kadın canlı yayında defalarca bıçaklandı! Herkes o anları izledi

Camları bile açmayın uyarısı!

Camları bile açmayın uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.