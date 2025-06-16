İzlenme için engelli adamın o hallerini kullandı! O anlar sosyal medyada infial yarattı

Sosyal medyada Testo Taylan adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız, Youtube kanalında paylaştığı videolar ile son günlerde tartışmaların odağı olmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Danyıldız, son videosunu 'Kadıköy Boğası' olarak bilinen Mustafa Başaran ile çekti. 'Kadıköy Boğası ile denizin ortasında' başlığı ile paylaştığı videoda engelli birey Başaran'ın başına gelenleri kesmeden sosyal medyadan paylaştı. O anlar izleyenlerin tepkisini çekti. Kişinin mahremine saygı duymadan saygısızca paylaşılan o anlar ksıa sürede sosyal medyada infial yarattı.

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