Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. İzlenme rekortmenleri belli oldu! En çok izlenen ilk 10 sinema filmi açıklandı

İzlenme rekortmenleri belli oldu! En çok izlenen ilk 10 sinema filmi açıklandı

05.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber uzun süredir kapalı kalan sinemalar da açıldı. Sinema salonları 2021 yılında toplam 4 milyon 358 bin 358 seyirci ağırlarken en çok izlenen film ise 959 bin 547 seyirci sayısı ile Hızlı ve Öfkeli 9 oldu. En fazla izleyici sayısına ulaşan ilk 10 film içerisinden sadece 1 yapımın yerli olması ise dikkat çekti.

İzlenme rekortmenleri belli oldu! En çok izlenen ilk 10 sinema filmi açıklandı

Ajans Press’in, Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sinema istatistiklerini çıkardı. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen sinemalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla 4 milyon 358 bin 358 seyirci ağırladı. Serinin dokuzuncu filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9, 2021 günümüz itibariyle 959 bin 547 seyirci sayısıyla yılın en çok izlenen filmi oldu. Scarlett Johansson, Florence Pugh, Ray Winstone gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Black Widow 363 bin 585 izleyiciyle en çok izlenen ikinci yapım olurken, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan Akif filmi 238 bin 306 izleyici üçüncü sırada yer edindi. Dördüncü sırada 223 bin 53 izleyiciyle Shang-Ci ve On Halka Efsanesi, beşinci sırada ise 179 bin 607 izleyiciyle The Suicide Squad: İntihar Timi yer aldı. İlk beşi takip eden ve sırasıyla en fazla izleyici sayısına ulaşan diğer beş yapım ise, Luka, Gerçek Kahraman, Patron Bebek 2: Aile Şirketi, Korku Seansı 3: Katil Şeytan ve Arınma Gecesi: Sonsuza Dek oldu.2021 yılında 111’i yeni olmak üzere toplam 169 film izleyiciyle buluştu.

SEYİRCİ SAYISI 2018’DEN BERİ DÜŞÜYOR

Medya takip kurumu Ajans Press, sinema ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in 15 binin üzerinde yazılı basın ve internet haber kaynağını tarayarak derlediği bilgilere göre geçen yıldan bugüne sinema ile alakalı medyaya yansıyan haber sayısı 386 binin üzerinde oldu. Haber içerikleri arasında sinemaların koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanması ve bazı sinema filmlerinin gösteriminin ertelenmesi yer alırken, Türkiye’de en çok izlenen Hızlı ve Öfkeli 9’un da sürekli ertelenmesi medyanın gündeminde yer edindi. 2017 yılında 49 milyon 353 bin olan sinema seyircisi, 2018 yılında 46 milyon 817 bin, 2019 yılında 36 milyon 497 bin olarak kayıtlara geçti. Pandemi ve kapanma süreçleriyle beraber 2020 yılında 16 milyon 984 bine gerileyen rakam içinde bulunduğumuz yıl itibariyle 4 milyon 358 bin oldu.

Gladyatör filminin usta yönetmeni Ridley Scott müjdeyi verdi! Gladyatör 2 için hazırlıklar başladıGladyatör filminin usta yönetmeni Ridley Scott müjdeyi verdi! Gladyatör 2 için hazırlıklar başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en takıntılı ikizleri! Aynı olmak için her şeyi kontrol ediyorlarDünyanın en takıntılı ikizleri! Aynı olmak için her şeyi kontrol ediyorlar
Koronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanımKoronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanım
Evlenen bile var! İstanbul’un efsane otobüs hattını anlatıyorEvlenen bile var! İstanbul’un efsane otobüs hattını anlatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Takipçilerini ifşa etti! Müstehcen fotoğraflar...

Takipçilerini ifşa etti! Müstehcen fotoğraflar...

“Aldatma değil” dedi! Kocasının isteğiyle başka erkeklerle...

“Aldatma değil” dedi! Kocasının isteğiyle başka erkeklerle...

Cinsellik açıklaması şaşırttı! "Ben ve eşim Tanrı ile...”

Cinsellik açıklaması şaşırttı! "Ben ve eşim Tanrı ile...”

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şok kehanet! İnsanlığın sonu için tarih vermiş!

Şok kehanet! İnsanlığın sonu için tarih vermiş!

Ejderha olmak için servet harcadı! Artık penisini istemiyor

Ejderha olmak için servet harcadı! Artık penisini istemiyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.